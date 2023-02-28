Умер «главный архитектор» первого соглашения Израиля и Палестины

Курей в 1982 году отправился из Ливана в изгнание вместе с Ясиром Арафатом в Тунис. В 2003-м он возглавил правительство Палестины после отставки Махмуда Аббаса

Ахмед Куреи (Фото: David Silverman / Getty Images)

Умер бывший премьер-министр Палестины и автор временных мирных соглашений между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем, достигнутых в 1990-х годах, Ахмед Курей, пишет The New York Times. Газета называет его «главным архитектором» тех договоренностей.

Курей скончался в больнице от инфекции, у него были проблемы с сердцем, уточнил глава его штаба Салах Элаян.

«Вместе мы пытались принести мир нашим народам, понимая, что наша обязанность — обеспечить лучшее будущее для наших детей», — написала в Twitter участница переговоров с израильской стороны, бывший вице-премьер и глава МИДа Ципни Ливни.

Переговорный процесс в 1990-е начался после того, как в конце 1992 года во время рабочего визита в Лондон о встрече с Куреем попросил израильский ученый Яир Хиршфельд. В то время израильским чиновникам было запрещено поддерживать контакты с лидерами ООП, однако встреча привела к тайным переговорам в Норвегии при поддержке властей Израиля, а Курей выступал в качестве ключевого переговорщика с палестинской стороны.

Израиль и ООП тогда подписали соглашения, предусматривающие среди прочего взаимное признание, учреждение Палестинской администрации, они также сделали возможным возвращение палестинских лидеров на занятых Израилем территории из изгнания. Предполагалось, что временные договоренности приведут к заключению всеобъемлющей постоянной сделке в 1999 году.

Курей затем вернулся в Восточный Иерусалим для построения палестинской государственности, однако дальнейшего продвижения в переговорах не произошло и «оптимизм после Осло» рассеялся, пишет NYT. Официальные мирные переговоры не ведутся с 2014 года.

The New York Times напомнило об инциденте летом 2000 года с участием Курея и занимавшего тогда пост президента США Билла Клинтона. Американский лидер тогда принял в Кэмп-Дэвиде израильского премьер-министра Эхуда Барака, лидера ООП Ясира Арафата для заключения мирной сделки, однако Курей отказался показать на карте, на какие территориальные компромиссы готова пойти Палестина. По словам присутствовавших на встрече лиц, Клинтон накричал на Курея и обвинил в недобросовестном ведении переговоров.

По словам экс-посла США в Израиле Мартина Индика, бывшего ключевым переговорщиком с американской стороны, поведение Клинтона ошеломило Курея, унизило и оскорбило. Он вернулся в свой номер и находился там большую часть саммита. Переговоры завершились неудачей, а через несколько недель началась интифада.