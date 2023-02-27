Израиль пообещал Палестине не строить новые поселения на Западном берегу

Представители Израиля и Палестины провели переговоры в городе Акаба в Иордании, где договорились, что Тель-Авив приостановит выдачу разрешений на строительство поселений на Западном берегу реки Иордан на шесть месяцев, передает Aljazeera.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по предотвращению «дальнейшего насилия» и подчеркнули необходимость деэскалации на местах».

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