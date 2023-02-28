Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
Жители штата в США пожаловались на рак из-за «грибка Jack Daniel’s» Общество, 06:20
В МИДе заявили, что Россия не покинет ВТО и МВФ Политика, 05:32
«РИА Новости» узнало о применении спецназом новой системы дронов Технологии и медиа, 05:21
Поджигателя военкомата в Волгограде осудили на четыре года колонии Общество, 05:03
Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день Общество, 05:00
Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова Политика, 04:50
В Британии призвали предотвратить затяжной конфликт на Украине Политика, 04:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Оппонент Трампа» упразднил автономию Диснейленда после спора о геях Общество, 03:35
Freedom Holding закрыл сделку по продаже российских активов Бизнес, 03:35
В Балтийском море начались учения с участием кораблей с «Калибрами» Политика, 03:10
Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире Бизнес, 02:21
Песков заявил, что Путин не говорил о планах по участию в выборах Политика, 02:14
Дело по статье о фейках об армии против Глуховского поступило в суд Политика, 01:46
Песков выразил уверенность, что уехавшие из России вернутся обратно Политика, 01:32
Общество ,  
0 

Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день

Superjob: каждый третий россиянин делает накопления на «черный» день
Чаще всего россияне копят на «черный» день, отпуск и недвижимость. При этом женщины чаще задумываться о подушке безопасности, тогда как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги

Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). При этом каждый пятый россиянин (20%) откладывает деньги на отпуск, а каждый шестой (17%) — на недвижимость.

Среди других финансовых целей россиян:

  • будущее детей — 16%;
  • создание пассивных источников дохода — 14%;
  • жизнь после выхода на пенсию — 12%;
  • ремонт — 11%;
  • медицинские услуги, автомобиль, собственное образование — 8%;
  • дорогие вещи — 7%;
  • открытие собственного бизнеса — 6%.

При этом женщинам больше свойственно создавать подушку безопасности или копить без определенной цели, тогда как мужчинам — инвестировать или откладывать на автомобиль и образование.

В 2022 году на фоне объявления антироссийских санкций число россиян, которые собирают деньги на «черный» день, резко выросло, однако сейчас снизилось на 5%.

Каждый третий россиянин откладывает от 10% до 25% своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. Еще 7% россиян откладывает от четверти до трети заработанного, 8% — от трети до половины.

Читайте на РБК Pro
Карма антикризисного менеджера: за что его ненавидят и как с этим жить
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые относятся к экономически активному населению старше 18 лет и имеют накопления.

Ранее сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» выяснили, что 51% россиян планирует откладывать часть денег на будущее в 2023 году. В среднем те, кто планирует откладывать деньги, хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.

Аналитический центр НАФИ выяснил, что среди москвичей в полтора раза выше доля людей, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время при потере работы.

Так, чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку, доля москвичей, имеющих такую финансовую подушку безопасности — 66%.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Опрос накопления россияне
Материалы по теме
Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан
Экономика
Как у россиян поменялись накопления из-за санкций. Инфографика
Финансы
Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter