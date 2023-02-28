Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день
Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). При этом каждый пятый россиянин (20%) откладывает деньги на отпуск, а каждый шестой (17%) — на недвижимость.
Среди других финансовых целей россиян:
- будущее детей — 16%;
- создание пассивных источников дохода — 14%;
- жизнь после выхода на пенсию — 12%;
- ремонт — 11%;
- медицинские услуги, автомобиль, собственное образование — 8%;
- дорогие вещи — 7%;
- открытие собственного бизнеса — 6%.
При этом женщинам больше свойственно создавать подушку безопасности или копить без определенной цели, тогда как мужчинам — инвестировать или откладывать на автомобиль и образование.
В 2022 году на фоне объявления антироссийских санкций число россиян, которые собирают деньги на «черный» день, резко выросло, однако сейчас снизилось на 5%.
Каждый третий россиянин откладывает от 10% до 25% своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. Еще 7% россиян откладывает от четверти до трети заработанного, 8% — от трети до половины.
Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые относятся к экономически активному населению старше 18 лет и имеют накопления.
Ранее сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» выяснили, что 51% россиян планирует откладывать часть денег на будущее в 2023 году. В среднем те, кто планирует откладывать деньги, хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.
Аналитический центр НАФИ выяснил, что среди москвичей в полтора раза выше доля людей, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время при потере работы.
Так, чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку, доля москвичей, имеющих такую финансовую подушку безопасности — 66%.