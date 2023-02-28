Superjob: каждый третий россиянин делает накопления на «черный» день

Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день

Чаще всего россияне копят на «черный» день, отпуск и недвижимость. При этом женщины чаще задумываться о подушке безопасности, тогда как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги

Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). При этом каждый пятый россиянин (20%) откладывает деньги на отпуск, а каждый шестой (17%) — на недвижимость.

Среди других финансовых целей россиян:

будущее детей — 16%;

создание пассивных источников дохода — 14%;

жизнь после выхода на пенсию — 12%;

ремонт — 11%;

медицинские услуги, автомобиль, собственное образование — 8%;

дорогие вещи — 7%;

открытие собственного бизнеса — 6%.

При этом женщинам больше свойственно создавать подушку безопасности или копить без определенной цели, тогда как мужчинам — инвестировать или откладывать на автомобиль и образование.

В 2022 году на фоне объявления антироссийских санкций число россиян, которые собирают деньги на «черный» день, резко выросло, однако сейчас снизилось на 5%.

Каждый третий россиянин откладывает от 10% до 25% своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. Еще 7% россиян откладывает от четверти до трети заработанного, 8% — от трети до половины.

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые относятся к экономически активному населению старше 18 лет и имеют накопления.

Ранее сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» выяснили, что 51% россиян планирует откладывать часть денег на будущее в 2023 году. В среднем те, кто планирует откладывать деньги, хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.

Аналитический центр НАФИ выяснил, что среди москвичей в полтора раза выше доля людей, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время при потере работы.

Так, чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку, доля москвичей, имеющих такую финансовую подушку безопасности — 66%.