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Эксперты сравнили размер накоплений москвичей и россиян

Москвичи в случае потери дохода смогут прожить на сбережения дольше, чем жители других регионов России. Почти четверть жителей столицы способна прожить на запасы полгода и более
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Среди москвичей в полтора раза выше доля людей, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы, показал опрос аналитического центра НАФИ.

Чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку — денежные накопления, которые позволят в случае потери основного источника доходов на протяжении того или иного времени сохранить привычный уровень жизни. Доля москвичей, имеющих такую финансовую «подушку безопасности» — 66%.

Доля москвичей, которые могут прожить на свои средства полгода и более, выше, чем в среднем по России (24% против 15% среди всех россиян), а тех, кто, потеряв доход, не сможет на том же уровне прожить и недели, напротив — меньше (среди москвичей это 4%, среди всех россиян — 14%).

Четверть москвичей (25%) при потере работы смогут оплачивать все необходимые расходы в течение 1-3 месяцев. Примерно столько же (24%) сохранят независимое финансовое положение от 3 месяцев до полугода.

Еще 22% опрошенных жителей столицы могут оплачивать все необходимые расходы, не занимая денег, больше недели, но меньше одного месяца.

Не имеют финансовой подушки безопасности 48% россиян и 30% москвичей.

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Наибольшая доля ежемесячных трат как россиян в целом, так и москвичей приходится на продукты питания (35% и 33% сответственно).

В топ-пять статей расхода россиян входят:

  • продукты питания (35%),
  • услуги ЖКХ (16%),
  • аренда жилья (14%),
  • одежда, обувь (11%),
  • транспорт (личный, общественный – 9%).

Траты, которые можно отнести к необязательным (досуг, посещение кафе и ресторанов), замыкают рейтинг статей расходов.

В начале февраля исследование Райффайзенбанка показало, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб. 

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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