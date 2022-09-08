Эксперты сравнили размер накоплений москвичей и россиян
Среди москвичей в полтора раза выше доля людей, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы, показал опрос аналитического центра НАФИ.
Чуть менее половины россиян (46%) заявляют, что имеют финансовую подушку — денежные накопления, которые позволят в случае потери основного источника доходов на протяжении того или иного времени сохранить привычный уровень жизни. Доля москвичей, имеющих такую финансовую «подушку безопасности» — 66%.
Доля москвичей, которые могут прожить на свои средства полгода и более, выше, чем в среднем по России (24% против 15% среди всех россиян), а тех, кто, потеряв доход, не сможет на том же уровне прожить и недели, напротив — меньше (среди москвичей это 4%, среди всех россиян — 14%).
Четверть москвичей (25%) при потере работы смогут оплачивать все необходимые расходы в течение 1-3 месяцев. Примерно столько же (24%) сохранят независимое финансовое положение от 3 месяцев до полугода.
Еще 22% опрошенных жителей столицы могут оплачивать все необходимые расходы, не занимая денег, больше недели, но меньше одного месяца.
Не имеют финансовой подушки безопасности 48% россиян и 30% москвичей.
Наибольшая доля ежемесячных трат как россиян в целом, так и москвичей приходится на продукты питания (35% и 33% сответственно).
В топ-пять статей расхода россиян входят:
- продукты питания (35%),
- услуги ЖКХ (16%),
- аренда жилья (14%),
- одежда, обувь (11%),
- транспорт (личный, общественный – 9%).
Траты, которые можно отнести к необязательным (досуг, посещение кафе и ресторанов), замыкают рейтинг статей расходов.
В начале февраля исследование Райффайзенбанка показало, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб.