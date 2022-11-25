Делать сбережения в 2023 году собирается половина россиян

Планы отложить хоть какую-то сумму в следующем году есть у половины россиян, но в этом году выполнять их регулярно смогли только 18% опрошенных, а 25% делали это нерегулярно, время от времени

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Откладывать часть денег на будущее в следующем году собираются 51% россиян, выяснили сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» по итогам опроса (результаты есть у РБК). Пока еще не решили, копить или нет, 27% респондентов, а 22% точно ничего откладывать не собираются.

Те, кто собирается копить, в среднем хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.

30% планируют скопить 500 тыс. руб. за год;

10% — от 300 тыс. до 499 тыс. руб.;

9% — от 200 тыс. до 299 тыс. руб.;

25% — от 100 тыс. до 199 тыс. руб.;

16% — от 50 тыс. до 99 тыс. руб.;

10% — до 50 тыс. руб.

При этом в течение 2022 года, по словам опрошенных, откладывать часть дохода получилось у 43%, причем только 18% делали это ежемесячно, а 25% сознались, что занимались сбережениями время от времени.

Как следует из презентации NielsenIQ о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса (FMCG), меньше всего россияне склонны экономить на алкоголе. Спиртные напитки оказались на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле—сентябре 2022 года. Основной статьей экономии стала покупка одежды: в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов. Еще 66% экономили на развлечениях вне дома, а 65% — на питании в общепите. Об экономии на потреблении алкоголя сообщили 36% покупателей.

Генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов на 2-м Всероссийском форуме «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы» сообщил, что главный страх россиян сейчас — это страх начала военных действий с другими странами.

«На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте — страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте — страх снижения доходов, в то время как достаточно хорошие данные мы видим по ситуации с разгулом преступности», — пояснил Абрамов.

В конце 2021 года, как показывали опросы ВЦИОМа, главным страхом россиян был рост цен: его назвали 75% опрошенных. Второе место с результатом по 74% разделили страхи социальной несправедливости и снижения доходов. Страх от риска начала военных действий испытывали только 27% опрошенных.