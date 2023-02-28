В Москве умер ключевой свидетель по делам Захарченко и ландромата

Банкир Петр Чувилин в 2016 году был осужден по делу о покушении на мошенничество. Его показания последние семь лет фигурировали в ряде громких дел — от экс-полковника Захарченко до схемы молдавского ландромата

Пётр Чувилин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В понедельник, 27 февраля, в частной медицинской клинике в районе Отрадное умер бывший банкир и экс-советник Рамзана Кадырова Петр Чувилин. Об этом РБК сообщил источник из его окружения, информацию также подтвердил другой источник, знакомый с Чувилиным.

Ранее телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что банкир «скончался при странных обстоятельствах». По словам собеседника РБК, Чувилин находился на лечении в стационаре частной клиники. «Он долго болел, и у него развился сепсис», — сообщил источник.

Чувилин родился в 1968 году в Москве, окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана. В 1990-х и начале нулевых вошел в руководство ряда финансовых структур. Работал в руководстве ОАО «Спецремстроймаш», был гендиректором ООО «Конфитум-1», а также вице-президентом Инкредбанка и членом правления «Конверсбанка-Москва», который находился под контролем Германа Горбунцова. С 2006 по 2009 год был гендиректором хоккейного клуба «Спартак», также подконтрольного Горбунцову.

«Конверсбанк-Москва» Чувилин приобрел вместе с Горбунцовым в 2006 году у банкиров Александра (отца) и Владимира (сына) Антоновых вместе с долгами на $106 млн. Банк вскоре был переименован в ОАО «Столичный торговый банк» (СТБ). Как писал «Коммерсантъ», в СТБ были размещены около $1 млрд, принадлежащих РЖД. Однако уже в 2008 году в банке прошла проверка, по итогам которой была выявлена нехватка крупной суммы. В ходе разбирательства Горбунцов покинул Россию и переехал в Великобританию.

В 2012 году Горбунцов направил в Следственный комитет заявление, где назвал Чувилина организатором покушения на одного из прежних владельцев банка, Александра Антонова, которого в 2009-м тяжело ранили при обстреле автомобиля в Москве. Он утверждал, что был свидетелем встречи, когда Чувилин и еще один его бизнес-партнер, Сергей Мендлин, а также некие уроженцы Чечни обсуждали покушение на банкира. Поводом стал долг в размере $106 млн, с которым был куплен Конверсбанк, а Антонов, предположительно, обещал возместить эти деньги новому владельцу. В марте 2012 года, уже после заявления, в Лондоне было совершено покушение на самого Горбунцова.

В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, он обещал банкирам решать их проблемы с контролирующими органами в обмен на крупные суммы. Так, вместе с двумя подельниками Чувилин обещал за $5 млн урегулировать конфликт банка «Европейский экспресс» с Центробанком. В апреле 2016-го он был осужден на четыре года.

Уже после вынесения приговора Чувилин стал одним из основных свидетелей по делу экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Агентство «Росбалт» (внесено в реестр иноагентов) сообщало со ссылкой на источник, что, по словам Чувилина, Захарченко участвовал в схемах покровительства финансовым учреждениям за взятки. По словам источника, Чувилин рассказал, что он и Горбунцов платили Захарченко по $150 тыс. в месяц за прикрытие по линии МВД.

Показания Чувилина фигурировали и в деле «короля госзаказа» Валерия Маркелова, бывшего совладельца группы компаний «1520», который получил срок за взятку для Захарченко в размере 500 млн руб., писал «Коммерсантъ». Давал Чувилин показания и в деле о так называемом молдавском ландромате — схеме вывода средств из России через банки Молдавии. По этому делу в 2021 году Тверской суд Москвы осудил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, сестру молдавского олигарха Вячелава Платона, на десять лет колонии общего режима. «Суть молдавской схемы заключалась в перечислении за пределы России на счета ВС Мoldindconbank S.A. денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка. Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н.», — рассказывал банкир.

В 2018 году Чувилин был условно-досрочно освобожден. В 2019-м в разговоре с РБК он сообщал, что находится за пределами России.