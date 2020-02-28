Суд на Урале сократил срок ареста создателя «Красной кнопки» Литреева

Свердловский областной суд оставил под стражей создателя «Красной кнопки» Александра Литреева. При этом срок ареста ему сократили почти на месяц — в СИЗО он пробудет до 23 марта

Александр Литреев (Фото: alxdrlitreev / Facebook)

Свердловский областной суд сократил на месяц срок ареста основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева, обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

По его словам, срок дознания по тяжести преступления, в котором обвиняют Литреева, составляет месяц, а суд удовлетворил арест на два месяца как для следствия. «В связи с тем, что это иной порядок расследования, судья был вынужден сократить срок» — объяснил он.

Ранее, 24 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Литреева в СИЗО до 22 апреля текущего года. Теперь же он будет находиться под стражей на 30 суток меньше, до 23 марта (поскольку 22-е — воскресенье), уточнили РБК в пресс-службе областного суда.

На сегодняшнем заседании адвокат Литреева (тот участвовал в заседании по видеосвязи) Алексей Бушмаков попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест, пишет местное издание Е1.ru. Юрист представил суду характеристики на Литреева от его классного руководителя, с места работы, а также от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и шеф-редактора канала RT Марии Бароновой. Прокуратура отказалась приобщить документы к делу в силу того, что они были не заверены нотариусом.