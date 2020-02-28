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Суд на Урале сократил срок ареста создателя «Красной кнопки» Литреева

Свердловский областной суд оставил под стражей создателя «Красной кнопки» Александра Литреева. При этом срок ареста ему сократили почти на месяц — в СИЗО он пробудет до 23 марта
Александр Литреев (Фото: alxdrlitreev / Facebook)

Свердловский областной суд сократил на месяц срок ареста основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева, обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

По его словам, срок дознания по тяжести преступления, в котором обвиняют Литреева, составляет месяц, а суд удовлетворил арест на два месяца как для следствия. «В связи с тем, что это иной порядок расследования, судья был вынужден сократить срок» — объяснил он.

Ранее, 24 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Литреева в СИЗО до 22 апреля текущего года. Теперь же он будет находиться под стражей на 30 суток меньше, до 23 марта (поскольку 22-е — воскресенье), уточнили РБК в пресс-службе областного суда.

На сегодняшнем заседании адвокат Литреева (тот участвовал в заседании по видеосвязи) Алексей Бушмаков попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест, пишет местное издание Е1.ru. Юрист представил суду характеристики на Литреева от его классного руководителя, с места работы, а также от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и шеф-редактора канала RT Марии Бароновой. Прокуратура отказалась приобщить документы к делу в силу того, что они были не заверены нотариусом.

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках
Общество

Александр Литреев был задержан 23 февраля в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, когда он шел в отель, куда приехал с подругой на каршеринговой машине. В рапорте сотрудника МВД говорилось, что программиста задержали по анонимному звонку человека, заранее знавшего, где будет проезжать машина Литреева с наркотиками. Свою вину молодой человек полностью признал, отметив, что раскаивается. Следствие объяснило срочный арест Литреева на два месяца тем, что у него есть вид на жительство в Эстонии, куда он якобы намерен скрыться. Его адвокат Бушмаков заявил 66.ru, что в аресте его подзащитного нет необходимости, поскольку у него есть «прочные связи с Россией, и он никуда не собирается бежать». Сам Литреев подтвердил суду, что, несмотря на отсутствие регистрации в РФ, живет с родителями в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) и ухаживает за своей больной матерью. Он также рассказал, что у него есть ИП, а удаленно он работает программистом на иностранную компанию. Бушмаков сообщил, что намерен написать кассационную жалобу и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази
Общество

ИT-специалист Александр Литреев три года назад запустил приложение «Красная кнопка», предназначенное для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими участников акций. В числе его проектов также «Русский слон», позволяющий деанонимизировать силовиков, превышающих должностные полномочия. В 2017 году Роскомнадзор заподозрил Литреева и активиста ФБК Владислава Здольникова в ложных блокировках сайтов и попросил МВД проверить их деятельность. По мнению РКН, они блокировали сайты, не входящие в черный список ведомства.

Авторы: Кристина Астафурова, Майя Бобенко
Теги: суд, Екатеринбург, новости РБК
Материалы по теме
Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках
Общество
Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази
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