Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
«Известия» сообщили об отказе Латвии пустить в страну журналиста Технологии и медиа, 13:12 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку Политика, 12:51 Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках Общество, 12:32 Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса Общество, 12:11 В московских автобусах отключат Wi-Fi Общество, 11:54 В Совфеде ответили на слова Трампа о примирении России и Украины Политика, 11:46 Жилье нам только снится: что ждет строительную отрасль в 2020 году Pro, 11:28 National Interest назвал странным калибр российских патронов Политика, 11:21 Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон» Спорт, 11:07 СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа Политика, 11:04 Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю Общество, 10:52 Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян Общество, 10:14 Выбор редакции: 5 самых перспективных иностранных акций 2020 года Quote, 10:01 Держи дистанцию: как проверить способность кандидата работать удаленно Pro, 10:00
Общество ,  
0 

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

Главу компании по кибербезопасности «Vee Security Россия», которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, отправили в СИЗО на два месяца. Он признал вину, защита обжалует арест
Фото: Асхат Бардынов / РБК

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков. Создателя приложения «Красная кнопка» для задержанных на митингах арестовали до 22 апреля по делу о незаконном обороте наркотиков (ч 1. ст. 228 УК).

Защита будет обжаловать это решение, сказал Бушмаков. Меру пресечения он назвал «невиданной жестокостью».

Как сообщает Znak.com, обвинение требовало поместить его под стражу, поскольку он имеет вид на жительство в Эстонии и, по мнению прокуратуры, может скрыться от следствия.

Сам IT-специалист на заседании суда признал вину и заявил, что не намерен скрываться от следствия и «портить репутацию». Он также указал, что должен оставаться на свободе, чтобы содержать больных родителей.

«Мы нашли Саше квартиру, и ее собственник был готов предоставить жилье на необходимый срок разбирательства и суда, однако судья посчитал эти меры недостаточными из-за отсутствия регистрации на территории России», — рассказал РБК Бушмаков.

Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази
Общество

Литреева задержали накануне по подозрению в покупке экстази. По словам адвоката, когда Литреев направлялся в отель, куда он приехал с подругой на каршеринговой машине, к нему подошли сотрудники ДПС и попросили показать телефон.

Как пишет «Екатеринбург онлайн», полиции «поступила информация, что он перевозит наркотики». По данным портала, Литреев вместе с девушкой, с которой познакомился в Instagram, забрал закладку, в которой были «две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 г». При обыске их нашли в носке на правой ноге Литреева.

Бушмаков рассказывал, что после задержания его клиента привезли в отдел полиции и допросили в присутствии защиты. После этого Литреева на ночь отправили в изолятор.

В 2017 году Роскомнадзор заподозрил Литреева и активиста ФБК Владислава Здольникова в организации ложных блокировок сайтов и попросил МВД проверить их деятельность. По мнению РКН, они блокировали сайты, не входящие в черный список ведомства.

Авторы: Наталия Анисимова, Анастасия Скрынникова
Теги: арест, наркотики, Екатеринбург
Материалы по теме
В России резко сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
Общество
Голунов отреагировал на арест экс-полицейских по делу о наркотиках
Общество
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter