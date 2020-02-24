Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

Главу компании по кибербезопасности «Vee Security Россия», которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, отправили в СИЗО на два месяца. Он признал вину, защита обжалует арест

Фото: Асхат Бардынов / РБК

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков. Создателя приложения «Красная кнопка» для задержанных на митингах арестовали до 22 апреля по делу о незаконном обороте наркотиков (ч 1. ст. 228 УК).

Защита будет обжаловать это решение, сказал Бушмаков. Меру пресечения он назвал «невиданной жестокостью».

Как сообщает Znak.com, обвинение требовало поместить его под стражу, поскольку он имеет вид на жительство в Эстонии и, по мнению прокуратуры, может скрыться от следствия.

Сам IT-специалист на заседании суда признал вину и заявил, что не намерен скрываться от следствия и «портить репутацию». Он также указал, что должен оставаться на свободе, чтобы содержать больных родителей.

«Мы нашли Саше квартиру, и ее собственник был готов предоставить жилье на необходимый срок разбирательства и суда, однако судья посчитал эти меры недостаточными из-за отсутствия регистрации на территории России», — рассказал РБК Бушмаков.