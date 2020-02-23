Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази

Основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков

Александр Литреев (Фото: alxdrlitreev / Facebook)

Основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создателя мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге. Как сообщил «Медиазоне» его адвокат Алексей Бушмаков, молодого человека подозревают в покупке экстази (ч. 1. ст. 228 УК). По данной статье (незаконное приобретение наркотических средств) Литрееву может грозить до трех лет лишения свободы.

По словам юриста, сейчас его клиент находится в отделе полиции № 5 Екатеринбурга, где его допросили в присутствии защиты. «Следователь отправит его на ночь в изолятор, а завтра суд изберет меру пресечения», — рассказал Бушмаков. Он также уточнил, что вес MDMA, в покупке которых подозревают Литреева, «маленький, до грамма».

О том, что Литреева задержали по подозрению в приобретении и хранении наркотиков, сообщает и ТАСС также со ссылкой на Бушмакова.

В своем Facebook адвокат заявил, что утром в понедельник, 24 февраля, Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство дознавателя о направлении Литреева под стражу. «Вероятность удовлетворения ходатайства очень высока, так как Александр не имеет регистрации в РФ, но имеет временный вид на жительство в одной из стран ЕС», — написал адвокат, прикрепив к своему посту уведомление ГУ МВД по Свердловской области.

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