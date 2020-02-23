Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Армия Израиля заявила о перехвате десяти из 20 запущенных из Газы ракет Политика, 21:41 Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля Общество, 21:05 В Киеве протестующие в костюмах химзащиты потребовали отставки Авакова Политика, 20:49 Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази Общество, 20:30 Трамп выступил за «примирение» Украины и России Политика, 20:26 Губерниев сообщил об уголовном деле против биатлониста Логинова в Италии Спорт, 20:16 Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке Общество, 20:07 Трамп обвинил конгрессмена в «сливе» данных о поддержке Сандерса Кремлем Политика, 19:57 Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США Политика, 19:24 Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре» Спорт, 19:19 СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России Политика, 19:09 Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд Спорт, 18:19 Сборная Норвегии завоевала шесть золотых медалей на ЧМ по биатлону Спорт, 18:18 Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны Политика, 18:04
Общество ,  
0 

Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази

Основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков
Александр Литреев (Фото: alxdrlitreev / Facebook)

Основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создателя мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге. Как сообщил «Медиазоне» его адвокат Алексей Бушмаков, молодого человека подозревают в покупке экстази (ч. 1. ст. 228 УК). По данной статье (незаконное приобретение наркотических средств) Литрееву может грозить до трех лет лишения свободы.   

По словам юриста, сейчас его клиент находится в отделе полиции № 5 Екатеринбурга, где его допросили в присутствии защиты. «Следователь отправит его на ночь в изолятор, а завтра суд изберет меру пресечения», — рассказал Бушмаков. Он также уточнил, что вес MDMA, в покупке которых подозревают Литреева, «маленький, до грамма». 

О том, что Литреева задержали по подозрению в приобретении и хранении наркотиков, сообщает и ТАСС также со ссылкой на Бушмакова. 

В своем Facebook адвокат заявил, что утром в понедельник, 24 февраля, Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство дознавателя о направлении Литреева под стражу. «Вероятность удовлетворения ходатайства очень высока, так как Александр не имеет регистрации в РФ, но имеет временный вид на жительство в одной из стран ЕС», — написал адвокат, прикрепив к своему посту уведомление ГУ МВД по Свердловской области.  

Запись в facebook пользователя Алексеи Бушмаков

Бушмаков рассказал «МБХ Медиа», что Литреева задержали, когда он направлялся в отель, куда он с подругой приехал на каршеринговой машине. «Их окружили ДПС-ники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал», — сказал он.   

Литреев запустил приложение «Красная кнопка», предназначенное для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими участников акций, в конце апреля 2017 года. Первыми партнёрами проекта стали «ОВД Инфо» и «Открытая Россия», сервис, доступный на iOS и Android, передает геопозицию задержанного, по которой можно определить, в каком отделении ОВД он находится. Кроме того, компания Литреева «Vee Security Россия» предлагала прокси-сервис для обхода блокировок Роскомнадзором Telegram. После этого в июне того же года Роскомнадзор попросил МВД проверить Литреева и активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владислава Здольникова на предмет организации ложных блокировок сайтов. По мнению РКН, воспользовались уязвимостью в системе блокировок, они блокировали сайты, не входящие в «черный список» ведомства.    

В августе прошлого года Литреев также запустил проект «Русский слон», позволяющий деанонимизиоровать сотрудников полиции и Росгвадрии, превышающих должностные полномочия и участвующих в разгоне протестных акций. Загружать доказательства превышения полномочий в виде фото и видеодокументов смогут сами пользователи, говорил в разговоре с «Открытыми медиа» Литреев. По его словам, благодаря новому проекту силовикам станет сложнее уходить от ответственности.      

Автор: Кристина Астафурова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter