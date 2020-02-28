Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн

Вдова народного артиста СССР утверждает, что бизнесмен перестал исполнять кредитные обязательства перед ней. Ранее суд обязал его выплатить 1,6 млрд руб. по делу о мошенничестве

Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова, после того как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель. Решение опубликовано на сайте суда.

В нем говорится о том, что Пейсахов «прекратил осуществлять расчеты с кредиторами», то есть, по мнению заявителя, обладает «признаками неплатежеспособности». Заявление Кобзон мотивировано наличием у Пейсахова неисполненных обязательств перед кредитором на $25 млн (1,6 млрд руб.), подтвержденных решением Одинцовского городского суда.

В сентябре 2016 года Одинцовским городским судом предприниматель был признан виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Суд приговорил Пейсахова к шести годам колонии общего режима и выплате в счет возмещения морального ущерба в размере 1,6 млрд руб. Истцом по делу выступал Иосиф Кобзон.

Как установил суд, Пейсахов брал деньги в долг у Кобзона на развитие бизнеса. Стороны официально оформили договор займа в феврале 2014 года. В общей сложности он занял $25 млн. Однако после этого, по данным суда, Пейсахов заявлял, что вернуть деньги не может, так как проиграл их в покер.

В приговоре Одинцовского суда не упоминается имя Нинель Кобзон, однако в постановлении Арбитражного суда Ставропольского края она указана как кредитор.