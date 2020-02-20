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ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

Полицейские ищут автомобили, у владельцев которых сотни неоплаченных квитанций
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает газета «Коммерсантъ», полицейские останавливают их автомобили, а приставы накладывают на них арест.

Данная мера применяется в отношении тех, кто имеет сотни неоплаченных штрафов. Поводом для жестких мер стало ДТП в Москве в конце января, когда по вине водителя BMW погиб человек, а шесть машин были повреждены. Позже оказалось, что у виновника происшествия 650 неоплаченных штрафов.

Как выяснилось, в России более 70 автомобилистов и 180 юрлиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов. В случае с физическими лицами «рекордсменкой» является жительница столицы, за которой числятся 2500 штрафов. Сумма задолженности в таком случае превышает 500 тыс. руб.

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Большинство неплательщиков зарегистрированы в столице. Их автомобили отслеживают при помощи камер. Предполагается, что до конца года находить нарушителей будут и в остальных регионах Центрального федерального округа.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов согласился с тем, что у человека с огромным количеством неоплаченных штрафов «что-то не так». По его словам, бывают ошибки, случается, что люди не получают письма с фиксацией их нарушений по почте. «Но к такому количеству долгов это едва ли может привести», — отметил он.

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В свою очередь адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что система автоматической фиксации «лишь выписывает штрафы», а реального контроля за их уплатой не существует.

Автор: Артем Филипенок
Теги: штрафы, ГИБДД
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