0

Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде

Плющенко: очень хочу посмотреть, как на Олимпиаде выступит Илья Малинин
Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигурист Евгений Плющенко рассказал в эфире Радио РБК, что планирует «очень внимательно» следить за российскими спортсменами на XXV зимних Олимпийских играх. Россияне будут выступать в нейтральном статусе
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, российский фигурист Евгений Плющенко рассказал в программе «Медиатренды» на Радио РБК, что планирует следить за российскими спортсменами, которые будут выступать на Олимпийских играх 2026 года.

«Конечно, буду следить. Наши спортсмены выступают: и Петя Гуменник, и Аделия Петросян. Это наши фигуристы. Есть и другие виды спорта. Буду следить очень внимательно», — сказал он.

Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

Плющенко отметил, что из фигуристов он особенно будет следить за американским спортсменом Ильей Малининым. По словам российского фигуриста, он очень хочет посмотреть, как спортсмен выполнит элементы повышенной сложности, требующие особой подготовки — четверные прыжки.

Илье Малинину 21 год. Он родился в США в семье российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер чемпионата мира (2023). Малинин вошел в историю как первый фигурист, чисто исполнивший четверной аксель на чемпионате мира.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля в областях Венето и Ломбардия. Это будут первые зимние Игры, официально разделенные между двумя городами — Миланом и Кортина-д’Ампеццо.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вовсе не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позднее организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Аделия Петросян и Петр Гуменник были первыми, кого МОК допустил к участию в зимней Олимпиаде в нейтральном статусе. Всего на Играх выступят 13 российских спортсменов в таких видах дисциплинах, как фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, ски-альпинизми и горнолыжный спорт.

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Алина Нафикова
Евгений Плющенко Олимпиада-2026 фигурное катание спорт
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
