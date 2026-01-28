ЦБ заявил, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Всероссийского форума Центров МФЦ заявила, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат, потому что в банке быстро оказывают услуги.
Набиуллина так ответила на слова вице-премьера Дмитрия Григоренко, который заявил, что в отличие от Сбербанка во многих МФЦ есть детские комнаты.
«Я вообще как-то себя поймал на мысли, что послезавтра у нас в МФЦ будет какое-то, я не знаю, место проведения досуга, и никто этому не удивится», — указал Григоренко.
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что во многих отделениях все-таки есть детские комнаты, в которые ходят родители с детьми.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России