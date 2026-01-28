 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
ЦБ заявил, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Всероссийского форума Центров МФЦ заявила, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат, потому что в банке быстро оказывают услуги.

Набиуллина так ответила на слова вице-премьера Дмитрия Григоренко, который заявил, что в отличие от Сбербанка во многих МФЦ есть детские комнаты.

«Я вообще как-то себя поймал на мысли, что послезавтра у нас в МФЦ будет какое-то, я не знаю, место проведения досуга, и никто этому не удивится», — указал Григоренко.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что во многих отделениях все-таки есть детские комнаты, в которые ходят родители с детьми.

Материал дополняется

