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Дело Тимура Иванова ,  
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Экс-замминистра обороны дал показания против другого экс-замминистра

Экс-замминистра обороны Цаликов дал показания против экс-замминистра Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Руслан Цаликов дал следователям «подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях». Дело касается растраты и вывода более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц»
Руслан Цаликов
Руслан Цаликов (Фото: Яна Лапикова / РИА Новости)

Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов дал показания в отношении другого бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, экс-гендиректора подведомственной министерству «Оборонлогистики», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сообщили в правоохранительных органах.

Когда проводился допрос, не уточняется. Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Предварительные слушания по этому делу пройдут 29 января.

Иванову и Филатову вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег). На предварительном следствии оба подозреваемых вину не признали.

Один из адвокатов Иванова Денис Балуев подтвердил ТАСС, что Цаликов дал показания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны и его экс-подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». «Действительно, Руслан Цаликов допрошен по уголовному делу и является свидетелем обвинения», — сказал он.

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Всего против Иванова заведено три уголовных дела. Первое касается растраты свыше 205 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы, после чего Иванов решил купить третье судно «Амбал», которое теперь используется в Калининграде. Фигурантами этого дела проходят Филатов и бывший топ-менеджер банка «Интеркоммерц» немецкий гражданин Феликс Нойберг. Второе дело связано с растратой денег самого «Интеркоммерца», по нему проходит бывший глава правления Александр Бугаевский.

Кроме того, Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере на 1,185 млрд руб., по этому же делу арестованы бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин. Иванов отрицает свою вину и говорит о готовности дать развернутые показания.

Тимур Иванов служил на посту заместителя министра обороны с мая 2016 года, прошлым летом стало известно о его увольнении.

Цаликов был заместителем экс-министра обороны Сергея Шойгу еще в 2000 году, когда тот занимал должность главы МЧС. Они покинули МЧС в один и тот же год, 2012-й, позже Цаликов стал заместителем Шойгу уже на посту министра обороны. На этой должности он отвечал за вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля и координировал вопросы информационной политики и взаимодействия с правоохранительными органами. Цаликов был уволен приказом президента летом 2024 года.

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Тимур Иванов Минобороны растрата Руслан Цаликов коррупция Интеркоммерц
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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