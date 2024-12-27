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Военная операция на Украине ,  
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Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал в зону спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине

Осужденный по делам о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился в зону военной операции на Украине. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат бывшего главы города Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — сказал Омельченко агентству.

В октябре адвокат Пушкарева сообщил РБК, что экс-мэр подписал контракт с Минобороны России.

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Игорь Пушкарев (на экране)

В 2019 году Пушкарев был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов.

По данным следствия, экс-чиновник получил 75 млн руб. за организацию такого рода сделок. В 2022 году к имеющемуся сроку добавили еще три месяца — по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями на закупку и обслуживание муниципальных автобусов.

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Теги
Владивосток Игорь Пушкарев Военная операция на Украине
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