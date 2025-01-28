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Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машины

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Российские чиновники должны ездить на российских автомобилях, заявил президент Владимир Путин, посещая АвтоВАЗ в Тольятти.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, трудность возникает из-за того, что сложно определить уровень локализации произведенного автомобиля. Он добавил, что продолжается работа над составлением критериев.

Путину показали новую Lada Iskra
Политика

Во время визита на завод Путину показали новинку — Lada Iskra. Глава государства осмотрел предсерийный автомобиль — седан малинового цвета. Президент открыл водительскую дверь, заглянул внутрь машины, но садиться не стал. Серийный выпуск Iskra планируется начать в апреле.

Путин также увидел перспективные модели полноприводного электромобиля «е-Нива», макеты новых городских кроссоверов «Б+ кросс» и «Т-134», минивэна «Б-Вэн».

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