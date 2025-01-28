Россияне стали реже отмечать первую зарплату с друзьями

Размер первой зарплаты среди молодежи помнят 67%, а среди россиян старше 45 лет — 58%. Чаще всего россияне тратят первый заработок на одежду и обувь, а также продукты, следует из результатов опроса SuperJob

Россияне стали меньше отмечать первую зарплату с друзьями и чаще тратить на продукты, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).

«По сравнению с 2020 годом первую зарплату стали чаще тратить на продукты (+5 п.п.) и реже — на подарки или покупку нового телефона (минус по 3 п.п.). За 15 лет тех, кто отмечает получение первой зарплаты с друзьями, стало меньше (минус 4 п.п.)», — говорится в исследовании.

Только 2% россиян рассказали, что потратили первый заработок на алкоголь и отметили с друзьями (по сравнению с 6% в 2010 году).

Опрос проводился 14-23 января 2025 года во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки — 1600 респондентов.

Размер первой зарплаты среди респондентов до 35 лет помнят 67%, среди опрошенных старше 45 лет — 58%. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (68% против 57%).

Чаще всего россияне тратят первый заработок на одежду и обувь (13%), продукты (12%), а также на семейные нужды и покупку техники (8%).

7% опрошенных отдали первую зарплату родителям или второй половине. 6% купили подарки родным и любимым, 5% потратили деньги на оплату коммунальных услуг, 4% — на себя. У 3% первый заработок ушел на путешествия и накопления.

Женщины чаще мужчин тратят первую зарплату на одежду и обувь (14% против 11% соответственно), бытовые нужды (12% против 5%) и обучение (4% против 1%), а мужчины — на продукты (16% против 7% среди женщин), технику (9% против 6%) и раздачу долгов (3% против 0%).

Согласно данным Росстата, средняя зарплата женщин в 2023 году составляла 61,1 тыс. руб., а мужчин — 87,7 тыс. руб.