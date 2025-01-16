Большинство россиян отказались назвать трудоголизм болезнью

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Большинство россиян не считает трудоголизм болезнью. Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами сервиса SuperJob (есть у РБК).

Две трети работодателей (66%) считает, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, противоположного мнения придерживается каждый пятый работодатель (21%). Ситуация изменилась за четыре года: в аналогичном исследовании, проведенном сервисом в 2021 году, 32% работодателей заявили об уверенности, что их работники должны быть готовы посвятить себя работе больше обычного.

60% опрошенных россиян не считают трудоголизм заболеванием, объясняя это тем, что болезнью нельзя называть работу, которая приносит удовольствие. Подобным образом отвечали на вопрос 60% мужчин и 55% женщин, а больше всего людей, не считающих трудоголизм расстройством, среди респондентов в возрасте до 35 лет (62%).

В опросе сервиса участвовали 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан России из 217 населенных пунктов разных округов. Исследование проводилось с 28 декабря 2024 года по 14 января 2025-го.

При этом больше двух третей опрошенных (74%) сами считают себя трудоголиками. Женщины называют себя таковыми чаще: 76% против 72% у мужчин.

Среди опрошенных младше 35 лет уверенных в своем трудоголизме больше: 78% против 70% респондентов старше 45 лет. Большинство ответивших положительно о своем трудоголизме работников зарабатывают не менее 100 тыс. руб. в месяц. По сравнению с опросом 2010 года россиян, уверенно считающих себя трудоголиками, стало больше на 6%.

Среди твердо уверенных в том, что трудоголизм — заболевание, больше женщин (17% против 13% мужчин), уверенные ответы «да» и «нет» дают в большинстве люди, зарабатывающие больше 100 тыс. руб. в месяц (21 и 19%). Отвечают «скорее да» и «скорее нет» больше те, кто зарабатывает меньше 50 тыс. руб. в месяц (36 и 44% соответственно).

В октябре 2024 года социологи организации Russian Field опубликовали исследование, согласно которому средний желаемый ежемесячный доход россиян составил 156 504 руб. Уровнем дохода были удовлетворены 43% опрошенных, при этом около половины опрошенных заявили, что ожидают ухудшения благосостояния россиян, а 14% полагают, что оно вырастет.