«Ъ» раскрыл детали иска прокуратуры к Петербургскому нефтяному терминалу

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства 2753 акции ПНТ, принадлежащих наследникам бизнесмена Скигина. Ведомство считает, что над ПНТ был установлен иностранный контроль. Об иске Генпрокуратуры к терминалу писал РБК

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), пишет «Коммерсантъ».

Ведомство хочет признать ничтожными сделки 2016–2020 годов, которые позволили увеличить долю наследников скончавшегося основателя ПНТ Дмитрия Скигина до 50% акций в уставном капитале. Генпрокуратура считает, что над терминалом был установлен иностранный контроль: дети Скигина являются гражданами «недружественных» стран — Германии и Франции.

О том, что Генпрокуратура подала иск к ПНТ в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, РБК писал на прошлой неделе. Среди других ответчиков в нем значатся три кипрские офшорные компании: «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед», собственниками которых являются дети бизнесмена.

Бенефициарами «Туджунга Энтерпрайзис» на 2022 год были Михаил, Евгений и Полина Скигины. Через «Туджунга Энтерпрайзис» Михаил и Евгений Скигины (у обоих гражданство Германии) владеют по 17,875% в ПНТ, Полина, гражданка России и Франции, — 14,285%.

Речь идет о трех сделках по покупке акций c участием аффилированных с семьей Скигиных компаний: «Новомор Лимитед», «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». В результате дети бизнесмена через компанию «Туджунга» стали владельцами 2753 акций (или 27,3%) ПНТ. Впоследствии «доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных в стратегическом предприятии увеличилась до 4538 акций (50% уставного капитала), что позволяет им прямо влиять на деятельность общества и принимать блокирующие решения», заявила Генпрокуратура.

Там просят суд признать все эти сделки недействительными и обратить 2753 акции в доход государства, списав их со счета Независимой регистраторской компании Р.О.С.Т. Кроме того, Генпрокуратура ходатайствует о принятии обеспечительных мер путем ареста счетов и имущества ПНТ и запретить ответчикам «полностью или частично останавливать производственные процессы». Дата разбирательства пока не назначена.

Генпрокуратура считает, что наследники Скигина нарушили закон, который запрещает иностранным инвесторам быть собственниками компаний, имеющих стратегическое значение для обороны страны, без предварительного согласования специальной правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В 2023 году «иностранными акционерами» был спровоцирован корпоративный конфликт, в результате которого инициированы многочисленные судебные разбирательства», утверждает ведомство.

Корпоративный конфликт возник между женой бизнесмена Сергея Васильева Еленой и братьями Михаилом и Евгением Скигиными. В октябре 2024 года, как сообщал РБК, Савеловский районный суд Москвы арестовал 50% акций ПНТ, принадлежащих Васильевой. Акции перешли ей от мужа по доверенности. Остальными 50% акций владеют Скигины. После передачи Васильевым акций жене в 2022 году те лишились управления ПНТ. В арбитражном суде идет сразу несколько разбирательств между ПНТ и братьями.

Как писал РБК, в прокуратуре Петербурга считают, что доверенность о передаче акций Васильевым жене была оформлена без его участия. Из письма Михаилу Скигину от начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры следовало, что нотариус Елена Торопова, заверившая документ без самого доверителя, «не имела возможности убедиться в наличии реального волеизъявления Васильева С.В.» и пошла на злоупотребление полномочиями умышленно. Кроме того, в апреле 2022 года судебно-медицинская комиссия признала Васильева недееспособным. В октябре 2023 года Скигин подавал в УМВД по Петроградскому району Петербурга заявление из-за «пропажи» бизнесмена.

Осенью ПНТ заявил о попытке «рейдерского захвата» со стороны лиц, стоящих за кипрской «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», которой принадлежат 50% акций. ПНТ оспорил в суде решение о прекращении полномочий гендиректора Владимира Грызлова. Арбитражный суд в итоге приостановил смену гендиректора.