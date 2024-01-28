Проникшие в Лувр вандалы облили «Мону Лизу» супом

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«Экоактивисты» совершили акт вандализма против «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи. Шедевр мировой живописи облили супом.

«Что важнее?» Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!», — прокричали две женщины, устроившие акцию в Лувре, их цитирует Le Parisien.

Издание отмечает, что сама картина не пострадала — ее защищает бронестекло.

Случаи подобного вандализма участились в последний год. Ранее ответственность за них брала на себя экологическая организация Just stop oil («Просто остановите нефть»). Несколько таких атак произошло в Лондонской галерее.В октябре 2022 года активисты этого движения залили там томатным супом картину «Подсолнухи» Ван Гога. В ноябре прошлого года они разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) «Венера с зеркалом».

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