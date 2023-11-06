Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона

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В лондонской национальной галерее «экоактивисты» движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса, передает Sky News. Двоих активистов, 22-летнего мужчину и 20-летнюю женщину, которые нанесли повреждения стеклу аварийными молотками, задержали.

«Наше правительство объявило о планах выдать больше нефтяных лицензий, зная, что это убьет миллионы. В ответ двое сторонников Just Stop Oil разбили «Венеру с зеркалом», которую разбила Мэри Ричардсон в 1914 году», — говорится в сообщении движения в соцсети X (ранее — Twitter).

Эта картина Веласкеса не впервые становится мишенью атак. В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон нанесла повреждения этому полотну с помощью тесака в знак протеста против ареста другой суфражистки Эммелин Панкхерст, отмечает Sky News. Ричардсон оставила на картине семь порезов, особенно повредив область между плечами Венеры на картине. Позже картину смогли отреставрировать.

В октябре 2022 года активисты Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Участники движения призвали прекратить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен. Они заявили, что многие люди не могут позволить себе разогреть банку супа. «Что вы цените больше, искусство или жизнь? Неужели вы больше беспокоитесь о защите картины, чем о защите нашей планеты и людей?» — заявляли активисты после атаки.