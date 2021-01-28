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Прокуратура потребовала возобновить дело бывшего топ-менеджера «Роснефти»

Продолжить расследование против бывшего первого вице-президента «Роснефти» и участника «списка Титова» потребовал зампрокурора Москвы. Он считает, что проведенное расследования было неполным. Локтионов не согласен с такой позицией

Прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение уголовного дела против бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила газета «Коммерсантъ».

О прекращении уголовного дела стало известно 12 января, решение было вынесено в конце декабря. После десяти лет расследования в действиях бизнесмена, которого обвиняли в многомиллионных хищениях, не нашли «события преступления».

По данным издания, столичная прокуратура считает решение следователей полиции незаконным и необоснованным. В связи с этим заместитель прокурора Москвы старший советник юстиции Юрий Чижов ходатайствовал об отмене решения в Тверской районный суд.

Зампрокурора отметил, что надзорное ведомство уже отменяло одно постановление о прекращении дела осенью 2019 года. По его словам, нынешнее решение следствия вновь содержит «взаимоисключающие выводы», в частности не приняты «исчерпывающие меры для обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования».

По данным издания, речь идет в том числе о некоем неустановленном соучастнике Локтионова, отсутствии допросов некоторых лиц, в том числе помощников и секретарей предпринимателя, и о неисполнении международных поручений о правовой помощи.

Следствие прекратило дело против бывшего вице-президента «Роснефти»
Общество
Анатолий Локтионов

Локтионов заявил, что знает о ходатайстве прокуратуры и считает, что утверждение о неполноте расследования не выдерживает никакой критики, и заявил газете, что готов предоставить в суде все результаты допросов и других следственных действий.

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Его адвокат Вячеслав Новожилов также отвергает аргумент зампрокурора о неисполнении международных поручений. По его словам, еще в 2016 году соответствующие запросы были направлены в органы Кипра, но ответ оттуда так и не пришел.

Бывший вице-президент «Роснефти» в свою очередь полагает, что продолжение расследования выгодно тем, «кто действительно совершил мошенничество». Он напомнил, что ранее сам требовал продолжения расследования для того, чтобы установить, по его мнению, истинных виновников, а также потерял до $200 млн.

Представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади заявил, что времени разобраться в деле Локтионова было более чем достаточно и назвал позицию прокуратуры, требующей продолжения расследования, непонятной.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.

Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова
Общество
Анатолий Локтионов

Первое уголовное дело против Локтионова завели в 2010 году, к тому времени он покинул «Роснефть». Его обвиняли в попытке хищения имущества у его партнеров по компании «Нафтатранс» путем подачи иска более чем на $3 млн к бенефициарам головной компании «Нафтатранса» — Glidefern Limited, зарегистрированной на Кипре. Предприниматель тогда заявлял, что не имел отношения к подаче иска.

Через пять лет на Локтионова завели второе дело о хищении денег у девелопера Дмитрия Гаркуши, который был партнером бизнесмена по строительству жилищного комплекса в Анапе. По данным следствия, последний вложился в строительство, которое не было завершено. Локтионов пояснял, что вернул Гаркуше вложенные деньги и девелопер не имеет к нему претензий.

С 2011 года Локтионов проживал в Лондоне, однако в 2018 году попал в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова и вернулся в Россию.

Авторы
Виктория Полякова, Мария Лисицына
При участии
Любовь Порываева
уголовное дело Борис Титов прокуратура Москвы
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