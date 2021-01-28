Прокуратура потребовала возобновить дело бывшего топ-менеджера «Роснефти»

Продолжить расследование против бывшего первого вице-президента «Роснефти» и участника «списка Титова» потребовал зампрокурора Москвы. Он считает, что проведенное расследования было неполным. Локтионов не согласен с такой позицией

Прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение уголовного дела против бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила газета «Коммерсантъ».

О прекращении уголовного дела стало известно 12 января, решение было вынесено в конце декабря. После десяти лет расследования в действиях бизнесмена, которого обвиняли в многомиллионных хищениях, не нашли «события преступления».

По данным издания, столичная прокуратура считает решение следователей полиции незаконным и необоснованным. В связи с этим заместитель прокурора Москвы старший советник юстиции Юрий Чижов ходатайствовал об отмене решения в Тверской районный суд.

Зампрокурора отметил, что надзорное ведомство уже отменяло одно постановление о прекращении дела осенью 2019 года. По его словам, нынешнее решение следствия вновь содержит «взаимоисключающие выводы», в частности не приняты «исчерпывающие меры для обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования».

По данным издания, речь идет в том числе о некоем неустановленном соучастнике Локтионова, отсутствии допросов некоторых лиц, в том числе помощников и секретарей предпринимателя, и о неисполнении международных поручений о правовой помощи.