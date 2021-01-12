Следствие прекратило дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

Следователи прекратили дело против Анатолия Локтионова. После десяти лет расследования они не нашли в действиях бизнесмена, которого обвиняли в многомиллионных хищениях, события преступления

Анатолий Локтионов (Фото: Борис Тумаков / inform-24.com)

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. Об этом со ссылкой на бизнесмена сообщила газета «Коммерсантъ».

Решение о прекращении уголовного дела было принято еще 24 декабря, сообщил изданию адвокат Вячеслав Новожилов. «Соответствующее постановление вынесено в связи с отсутствием события преступления сразу по двум эпизодам обвинения в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал он.

Сам Локтионов в беседе с изданием сообщил, что узнал о своем полном оправдании с правом на реабилитацию по телефону, после чего получил соответствующие бумаги от следователя, а затем подтверждение письмом из прокуратуры. Бизнесмен отметил, что доволен прекращением своего уголовного преследования, однако не согласен с прекращением уголовного дела.

«Я сразу написал возражение и жалобу», — заявил Локтионов. По его мнению, следствие должно найти и привлечь к ответственности лиц, инициировавших его преследование и нанесших ущерб, который может достигать $200 млн.

Помимо этого, Локтионов и его защита полагают, что его оппонентов могли прикрывать представители силовых и судебных структур, в отношении которых также должно быть принято «процессуальное решение». «Отдельно стоит вопрос о реабилитации и возмещении ущерба для человека, десять лет проходившего в статусе обвиняемого, лишившегося бизнеса по одному делу и потерявшего огромные средства по второму», — заявил Новожилов.