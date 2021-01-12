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Следствие прекратило дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

Следователи прекратили дело против Анатолия Локтионова. После десяти лет расследования они не нашли в действиях бизнесмена, которого обвиняли в многомиллионных хищениях, события преступления
Анатолий Локтионов
Анатолий Локтионов (Фото: Борис Тумаков / inform-24.com)

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. Об этом со ссылкой на бизнесмена сообщила газета «Коммерсантъ».

Решение о прекращении уголовного дела было принято еще 24 декабря, сообщил изданию адвокат Вячеслав Новожилов. «Соответствующее постановление вынесено в связи с отсутствием события преступления сразу по двум эпизодам обвинения в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал он.

Сам Локтионов в беседе с изданием сообщил, что узнал о своем полном оправдании с правом на реабилитацию по телефону, после чего получил соответствующие бумаги от следователя, а затем подтверждение письмом из прокуратуры. Бизнесмен отметил, что доволен прекращением своего уголовного преследования, однако не согласен с прекращением уголовного дела.

«Я сразу написал возражение и жалобу», — заявил Локтионов. По его мнению, следствие должно найти и привлечь к ответственности лиц, инициировавших его преследование и нанесших ущерб, который может достигать $200 млн.

Помимо этого, Локтионов и его защита полагают, что его оппонентов могли прикрывать представители силовых и судебных структур, в отношении которых также должно быть принято «процессуальное решение». «Отдельно стоит вопрос о реабилитации и возмещении ущерба для человека, десять лет проходившего в статусе обвиняемого, лишившегося бизнеса по одному делу и потерявшего огромные средства по второму», — заявил Новожилов.

Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова
Общество
Анатолий Локтионов

Локтионов занимал пост первого вице-президента «Роснефти» в 1998-2004 годы. В дальнейшем он несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 года Локтионов проживал в Великобритании.

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Первое уголовное дело против него завели в 2010 году, к тому моменту Локтионов уже не работал в «Роснефти». Тогда бизнесмен боролся за контроль над компанией «Нафтатранс» с двумя другими ее бенефициарами — бывшим первым замглавы администрации Петербурга Николаем Буханцовым и бизнесменом Анатолием Тернавским. Следствие полагало, что Локтионов совершил попытку хищения их имущества, подав через доверенных лиц судебный иск о взыскании долгов на $3,5 млн к бенефициарам головной компании «Нафтатранса» — кипрской Glidefern Limited. Локтионов заявлял, что не имел отношения к подаче этого иска.

Через пять лет полиция Краснодарского края возбудила против Локтионова еще одно дело. Следствие считало, что бизнесмен похитил 6,65 млн руб. (по другим материалам дела — 101,6 млн) у девелопера Дмитрия Гаркуши. Это были средства, которые Гаркуша вложил в качества займа в совместное с компанией Локтионова «Стройкласс» возведение жилого комплекса «Высокий берег» в Анапе. Реализовать проект не удалось, и стороны заключили соглашение о его совместной продаже. Локтионов в своих обращениях к бизнес-омбудсмену Борису Титову указывал, что вернул деньги Гаркуше и девелопер не имеет к нему претензий.

«Оба эти дела имели одну цель — арест принадлежащих мне векселей «Нафтатранса» на $110 млн, что и произошло», — заявил Локтионов «Коммерсанту».

Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию
Фотогалерея 
<p>Основатель холдинга &laquo;Марта&raquo; Георгий Трефилов был объявлен в международный розыск в 2010 году по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб. <a href="https://www.kommersant.ru/doc/1541979">По данным следствия</a>, получая кредиты, Трефилов представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало. Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2013/08/28/56c1133e9a7947299f72deac">утверждает</a>, что имел место рейдерский захват его бизнеса.</p> <p>В 2013 году британским судом <a href="https://ria.ru/world/20130503/935748899.html">был приговорен</a> к полутора годам условно за использование поддельных документов.</p>

В 2018 году Локтионов попал в «лондонский список» российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, написал обращение президенту Владимиру Путину и добровольно вернулся в Россию. Возвращение Локтионова было согласовано с российскими правоохранительными органами, которые встретили его в Шереметьево и после недолгой беседы в следственной части отпустили под обязательство о явке.

В 2019 году следователи вынесли постановление о прекращении дела. Однако в апреле 2020 года суд удовлетворил иск прокуратуры и возобновил уголовное дело.

Автор
Виктория Полякова
уголовное дело Борис Титов
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