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Общество ,  
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Transparency поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном

Россия набрала 30 баллов из 100 возможных, поднявшись на восемь позиций. Но системная борьба с коррупцией до сих пор подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами, предупредили эксперты
Улица в Либревиле, Габон
Улица в Либревиле, Габон (Фото: Edward McAllister / Reuters)

Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции (результаты исследования есть у РБК) в 2020 году. Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International (признана Минюстом иноагентом), Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.

В соответствии с правилами исследования каждой стране присуждаются баллы на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, и наоборот, 100 баллов — это минимальный уровень.

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Фото:Анна Артемова / Bloomberg

По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте. В Transparency International отмечают, что это изменение связано с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из исследования. Значение индекса в 30 единиц организация характеризует как «очень высокий уровень восприятия коррупции». По мнению Transparency International, в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Сбор данных для большинства источников, вошедших в индекс восприятия коррупции, проводился в 2019 году.

Transparency International считают, что для улучшения показателей в рейтинге России нужно обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, независимость принятия законов от лоббистских групп. Также важно предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег, отмечают в организации.

Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Грузия осталась на 45-м месте, Белоруссия — на 63-м, а Украина опустилась со 117-го места на 121-е.

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Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов).

США с результатом 67 баллов занимают самую низкую позицию в исследовании с 2012 года (26-е место). Среди причин Transparency International назвала злоупотребление служебным положением на самом высоком уровне, а также слабый контроль над использованием беспрецедентного пакета помощи для борьбы с COVID-19 в размере $1 трлн. Италия заняла последнее место из всех стран Западной Европы (53-е).

Самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали.

Авторы
Артем Филипенок, Евгения Кузнецова
коррупция Transparency International Индекс восприятия коррупции Россия Дания Новая Зеландия Габон
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