Transparency поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном

Россия набрала 30 баллов из 100 возможных, поднявшись на восемь позиций. Но системная борьба с коррупцией до сих пор подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами, предупредили эксперты

Улица в Либревиле, Габон (Фото: Edward McAllister / Reuters)

Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции (результаты исследования есть у РБК) в 2020 году. Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International (признана Минюстом иноагентом), Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.

В соответствии с правилами исследования каждой стране присуждаются баллы на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, и наоборот, 100 баллов — это минимальный уровень.

По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте. В Transparency International отмечают, что это изменение связано с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из исследования. Значение индекса в 30 единиц организация характеризует как «очень высокий уровень восприятия коррупции». По мнению Transparency International, в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Сбор данных для большинства источников, вошедших в индекс восприятия коррупции, проводился в 2019 году.