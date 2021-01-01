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С российских коррупционеров за год взыскали свыше 2 млрд руб.

Фото:Анна Артемова / Bloomberg
Фото: Анна Артемова / Bloomberg

В России по коррупционным преступлениям за 2020 год в общей сложности взыскали более 2,3 млрд руб. Об этом в Международный день борьбы с коррупцией заявил глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин, передает «РИА Новости».

«Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — добавил он.

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Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Всего, как отметил Бастрыкин, с 2011 года по настоящее время с российских коррупционеров в счет возмещения ущерба взыскали почти 34 млрд руб.

В прошлом году Бастрыкин называл похожие цифры, в 2019-м по коррупционным преступлениям взыскали 2 млрд 47 млн руб., а сумма ареста на имущество составила 12,9 млрд руб.

Самыми коррумпированными регионами в прошлом году стали Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, выявили при освоении бюджетных денег. Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов отмечал, что уровень коррупции в России в последние годы не меняется.

коррупция Александр Бастрыкин СК
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