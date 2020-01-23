Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия набрала 28 баллов и поднялась на одну строку в индексе восприятия коррупции Transparency. Антикоррупционные меры властей пока носят точечный характер, считают эксперты

Фото: Павел Головкин / AP

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге. 137-ю строчку в рейтинге с Россией делят Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Максимальное количество баллов означает минимальный уровень восприятия коррупции и наоборот — минимальное число баллов показывает максимальный уровень. Средний показатель среди всех стран в этом году — 43 балла.

Так называемый индекс восприятия коррупции Transparency составляет на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые ежегодно проводят по всему миру различные международные организации. Среди них Всемирный банк, американские Freedom House и Global Insight, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и другие. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

Стран, набравших максимальные 100 или даже 90 баллов, исследование не выявило. Наилучшие результаты традиционно показали Новая Зеландия, Дания (87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (85). Также в десятке самых «чистых» в коррупционном отношении стран — Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Германия. Замыкают рейтинг Transparency Сомали (9 баллов), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119 месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов. «Эти колебания связаны не только с переменами в рейтинге других стран и с включением или исключением некоторых стран из индекса, но и с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались», — говорится в релизе российского отделения Transparency.