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Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия набрала 28 баллов и поднялась на одну строку в индексе восприятия коррупции Transparency. Антикоррупционные меры властей пока носят точечный характер, считают эксперты
Фото: Павел Головкин / AP

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге. 137-ю строчку в рейтинге с Россией делят Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Максимальное количество баллов означает минимальный уровень восприятия коррупции и наоборот — минимальное число баллов показывает максимальный уровень. Средний показатель среди всех стран в этом году — 43 балла.

Так называемый индекс восприятия коррупции Transparency составляет на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые ежегодно проводят по всему миру различные международные организации. Среди них Всемирный банк, американские Freedom House и Global Insight, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и другие. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

Стран, набравших максимальные 100 или даже 90 баллов, исследование не выявило. Наилучшие результаты традиционно показали Новая Зеландия, Дания (87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (85). Также в десятке самых «чистых» в коррупционном отношении стран — Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Германия. Замыкают рейтинг Transparency Сомали (9 баллов), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119 месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов. «Эти колебания связаны не только с переменами в рейтинге других стран и с включением или исключением некоторых стран из индекса, но и с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались», — говорится в релизе российского отделения Transparency.

Кроме того, Россия не ратифицировала Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Этот договор Совета Европы предписывает странам-членам принять ряд мер для борьбы с коррупцией, например, ввести возможность получить компенсацию от государства для лица, понесшего ущерб от коррупции.

Антикоррупционные меры российских властей носят точечный характер, в то время как политической воли к системным изменениям нет, уверен директор центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Антон Поминов. Он считает, что для эффективной борьбы с коррупцией нужно выстроить систему, которая «не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц».

Среди постсоветских стран Россию в рейтинге опережают Эстония (74 балла), Литва (60), Латвия, Грузия (по 56), Белоруссия (45), Армения (42), Казахстан (34), Молдавия (32), Азербайджан, Киргизия и Украина (по 30). Отстают от России Таджикистан, Узбекистан (по 25) и Туркменистан (19).

В этом году при составлении индекса Transparency анализировала также связь восприятия коррупции и политической целостности в каждой стране. Речь идет о том, насколько политическая система подвержена влиянию со стороны заинтересованных лиц и насколько полно она учитывает мнение всех возможных общественных акторов. В организации пришли к выводу, что хорошие показатели индекса восприятия коррупции характерны для стран, где действуют более строгие правила финансирования избирательных кампаний и широко применяются политические консультации с участием представителей общественности и бизнеса. Плохие показатели присущи странам, где «в процесс принятия политических решений не вовлечены наиболее важные представители политики, общественности и бизнеса».

В связи с этим Transparency рекомендовала России принять некоторые меры для повышения устойчивости политической системы перед коррупцией. Среди них есть такие предложения: «обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий властей, не диктовались личными связями и интересами»; урегулировать лоббистскую деятельность; «совершенствовать законодательство, касающееся урегулирования конфликта интересов»; проследить за честностью избирательного процесса, а также «дать гражданам больше свободы и защищать активистов и заявителей о преступлениях и журналистов».

Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей
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На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью «РИА Новости», что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. Он отметил, что пока не наблюдает снижения уровня коррупции в стране. «Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — сказал Кудрин.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Transparency International, Индекс восприятия коррупции, коррупция, рейтинг
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