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В Ростовской области нашли мертвым депутата местного заксобрания

Андрея Алабушева и его супругу обнаружили мертвыми в Зернограде. По данным источников, на их телах зафиксированы огнестрельные ранения; следователи говорят о рубленых ранах. Одной из версий называется ограбление
Андрей Алабушев (Фото: nikitasad.ru)

Тело депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева обнаружили в жилом доме в Зернограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона. «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщает, что на трупе нашли огнестрельные ранения.

Рядом с телом депутата была обнаружена мертвой и его супруга, утверждают источники. У нее также зафиксированы огнестрельные ранения, заявил собеседник «Интерфакса». «Депутат <...> и его жена обнаружены мертвыми в Зерноградском районе. По предварительной информации, они были застрелены из неустановленного оружия», — сказал он.

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По предварительной версии, Алабушев и его жена были убиты во время ограбления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Эту же версию «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Следственный комитет по факту обнаружения тел Алабушевых возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). «По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества местного заксобрания Вячеслав Василенко заявил ТАСС, что он не связывает произошедшее с депутатской деятельностью Алабушева. «Это мое личное мнение <...> Я глубоко убежден: это никак не связано с его законодательной деятельностью», — отметил чиновник.

«Совсем недавно общались, у него были планы, и тут вдруг такое. Принять это невозможно! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким. К нему было очень хорошее отношение у всех коллег, замечательный, очень внимательный человек», — сказал в разговоре с РБК председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков.

На сайте заксобрания указано, что депутат и его супруга Ольга «трагически погибли».

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Андрей Алабушев — депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия», член двух комитетов регионального парламента (по образованию и науке, а также по аграрной политике и делам казачества). Занимал пост директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко».

Алабушев родился в мае 1955 года в Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт. Получил докторскую степень в области сельскохозяйственных наук, позднее стал академиком Российской академии наук. Предметом его научных исследований являлись проблемы производства зерна в России, а также эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Алабушев является автором 228 научных трудов, включая семь монографий, 20 книг и 22 методические рекомендации.

Авторы: Михаил Юшков, Роман Кирьянов
Теги: Ростовская область, заксобрание, убийство
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