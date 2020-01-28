В Ростовской области нашли мертвым депутата местного заксобрания

Андрея Алабушева и его супругу обнаружили мертвыми в Зернограде. По данным источников, на их телах зафиксированы огнестрельные ранения; следователи говорят о рубленых ранах. Одной из версий называется ограбление

Андрей Алабушев (Фото: nikitasad.ru)

Тело депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева обнаружили в жилом доме в Зернограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона. «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщает, что на трупе нашли огнестрельные ранения.

Рядом с телом депутата была обнаружена мертвой и его супруга, утверждают источники. У нее также зафиксированы огнестрельные ранения, заявил собеседник «Интерфакса». «Депутат <...> и его жена обнаружены мертвыми в Зерноградском районе. По предварительной информации, они были застрелены из неустановленного оружия», — сказал он.

По предварительной версии, Алабушев и его жена были убиты во время ограбления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Эту же версию «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Следственный комитет по факту обнаружения тел Алабушевых возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). «По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны», — говорится в сообщении ведомства.