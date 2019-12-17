Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата

Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.

Решение о лишении мандата было принято единогласно, уточнил представитель думы.

Ранее во вторник стало известно, что Корнилова, который является главой фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского, задержали по подозрению в убийстве. В администрации города РБК сообщили, что накануне Корнилов написал заявление о выходе из фракции, а во вторник на внеочередном заседании думы должен быть решен вопрос о его лишении депутатского мандата.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн заявил о необходимости детально разобраться в ситуации. «Следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета», — сказал Хинштейн. По его словам, «дело Корнилова» наносит огромный репутационный ущерб «Единой России» и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить.