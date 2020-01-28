Депутата в Самарской области заподозрили в подготовке убийства ее мужа

Депутата Думы городского округа Чапаевск в Самарской области заподозрили в подготовке убийства ее мужа. Об этом сообщает следственное управление СК по Самарской области.

По версии следствия, 44-летняя женщина вместе с 40-летней знакомой решила организовать убийство своего мужа. Следствие полагает, что таким образом она хотела завладеть имуществом и деньгами супруга. 20 января в помещении кафе подозреваемые предложили мужчине по имени Дмитрий совершить убийство за вознаграждение в размере 400 тыс. руб.

Мужчина согласился, после чего женщины сообщили ему о местах работы, проживания и пребывания предполагаемой жертвы, а также об используемом им транспорте. Через неделю, 27 января, они передали «Дмитрию» аванс в размере 200 тыс. руб. и были задержаны сотрудниками областного управления ФСБ.

На допросе женщины отказались давать показания. В ближайшее время в отношении них изберут меру пресечения. Сейчас они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору).