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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января

В конце 2019 года в Китае обнаружили новый вид вируса. Его жертвами уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами Китая. Главное о вирусе — в материале РБК
Фото: Kin Cheung / AP

Погибшие и пострадавшие

  • Заражены — 2798 человек (из них в Китае — 2753).
  • 5794 случая заболевания не подтверждено.
  • 976 человек находятся в больницах, 60 выписаны.
  • 106 человек умерли.

Ситуация в России

  • Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
  • Крупные российские туроператоры остановили продажу туров в Китай.
  • Усилен контроль на границе, в аэропортах проверяют состояние здоровья прибывших из Китая пассажиров.

Ситуация в других странах

  • Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 11 странах.
  • Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде. Еще восемь человек заражены вирусом в Гонконге. Организация оценивает риск заражения в других странах как высокий.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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