Вирус из Китая , 28 янв, 11:47
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января
В конце 2019 года в Китае обнаружили новый вид вируса. Его жертвами уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами Китая. Главное о вирусе — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- Заражены — 2798 человек (из них в Китае — 2753).
- 5794 случая заболевания не подтверждено.
- 976 человек находятся в больницах, 60 выписаны.
- 106 человек умерли.
Ситуация в России
- Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
- Крупные российские туроператоры остановили продажу туров в Китай.
- Усилен контроль на границе, в аэропортах проверяют состояние здоровья прибывших из Китая пассажиров.