Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января

В конце 2019 года в Китае обнаружили новый вид вируса. Его жертвами уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами Китая. Главное о вирусе — в материале РБК

Фото: Kin Cheung / AP

Погибшие и пострадавшие

Заражены — 2798 человек (из них в Китае — 2753).

5794 случая заболевания не подтверждено.

976 человек находятся в больницах, 60 выписаны.

106 человек умерли.

Ситуация в России