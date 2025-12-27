Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь
Красная площадь будет закрыта в Новый год, сообщил столичный главк МВД.
«С 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.
В прошлом году Красную площадь также закрывали для посетителей в Новый год.
Материал дополняется
