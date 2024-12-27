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Певцу Шарлоту дали 5,5 года по делу о реабилитации нацизма

В последнем слове певец извинился за «провокационные видеоролики» и за то, что «поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла». «Я не из тех, кто обиделся на Россию», — сказал он
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Самарский областной суд приговорил к пяти с половиной годам колонии-поселения певца Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщает «РИА Новости».

В последнем слове певец извинился за «провокационные видеоролики» и за то, что «поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации», а также «за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции».

«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26, и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал Шарлот.

Прокурор просил суд приговорить певца к семи годам и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 299 тыс. руб. Ему вменили ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Гособвинение попросило приговорить певца Шарлота к 7,5 годам колонии
Общество
Эдуард Шарлот

Летом прошлого года Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт и обращается к властям Украины, говоря, что выступает против военных действий. На другом видеоролике он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест.

Певца задержали в петербургском аэропорту Пулково в ноябре. В тот же день его арестовали на 13 суток по административному делу о мелком хулиганстве. Впоследствии Шарлота обвинили в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и повреждении документов.

Шарлот из СИЗО записал видеообращение, в котором извинился перед патриархом и верующими. Адвокат певца Алексей Лапузин, опубликовавший ролик с извинениями, отметил, что не одобряет «распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощение на камеру», но добавил, что Шарлота никто не заставлял записывать видео. Певец рассказал адвокату, что сочиняет в изоляторе религиозные стихотворения и готов участвовать в мероприятиях РПЦ. До этого он также написал письмо патриарху с извинениями. В РПЦ после этого призвали учесть раскаяние музыканта при рассмотрении его дела в суде, а потом предложили не наказывать его за оскорбление верующих.

Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, уроженец Самары. Он получил популярность благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли», участвовал в проекте «Песни на ТНТ», его трек «Щека на щеку» собрал на YouTube более 14 млн просмотров.

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Елена Чернышова
Эдуард Шарлот приговор реабилитация нацизма оскорбление чувств верующих
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