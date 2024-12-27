ФСИН назвала причину смерти в «Матросской тишине» фигуранта дела о пытках

Шеянова подозревали в изнасиловании черенком от швабры заключенного в саратовской больнице при ФСИН. По его делу проходят несколько фигурантов, которые, по версии следствия, системно били, насиловали и пытали заключенных

Фото: Олег Варов / ТАСС

Предварительной причиной смерти фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова стали хронические заболевания, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ФСИН.

Шеянов умер 25 декабря в больнице московского СИЗО-1 «Матросская тишина».

Каких-либо следов насилия на теле погибшего не нашли, утверждал источник «РИА Новости» в правоохранительных структурах.

РБК обратился за комментарием к адвокату Алексею Журавлеву, направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области. Он работал санитаром и завхозом. Шеянова арестовали весной 2022 года, его подозревали в избиении и изнасиловании черенком швабры заключенного Андрея Шварца. Тот работал строителем в Саратове, восьмилетний срок получил за драку со смертельным исходом.

Расследование пыток в ОТБ-1 началось вслед за публикацией видеозаписей изнасилований, которые разместил правозащитный проект Gulagu.net в 2021 году (в 2023-м основатель проекта Владимир Осечкин был признан иноагентом). Как следовало из кадров, заключенных били, их привязывали к кроватям и насиловали, в том числе при помощи черенков и иных бытовых предметов, на них мочились.

Над заболевшими издевалась группа санитаров, набранная из других заключенных. Сперва они били прибывших на лечение, после чего требовали деньги за прекращение пыток и сохранение «половой неприкосновенности», говорилось в материалах дела. Если мужчины отказывались, санитары насиловали подопечных, «подавляя их волю к сопротивлению и шантажируя этим фактом».

Позднее был опубликован ряд видеозаписей, на которых запечатлены пытки и изнасилования в исправительных колониях в Забайкалье, на Камчатке, в Белгородской и Омской областях. В итоге правоохранительные органы возбудили свыше десятка уголовных дел на основании этих кадров. В ноябре 2021 года директор ФСИН Александр Калашников покинул свой пост.