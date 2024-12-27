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«РИА Новости» узнали, что фигурант дела о пытках умер в СИЗО

«РИА Новости»: фигуранта дела о пытках в тюремной больнице нашли мертвым
Шеянов — один из восьми фигурантов дела о пытках в саратовской тюремной больнице, в которой, как писал Mash, он работал санитаром и завхозом. Источник «РИА Новости» сообщил, что его нашли мертвым в СИЗО без следов борьбы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Фигурант дела о пытках в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) ФСИН № 1 в Саратовской области Виктор Шеянов найден мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская Тишина» был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», — сказал собеседник агентства, добавив, что каких-либо следов насилия на теле погибшего не нашли.

РБК обратился за комментарием к адвокату Алексею Журавлеву, направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Как писал Mash, он работал в больнице санитаром и завхозом. Его арестовали в мае 2022 года по подозрению в избиении и изнасиловании с помощью швабры заключенного Андрея Шварца. Шеянов, по данным телеграм-канала, был ранее осужден за кражу, грабеж и угон.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

В 2021 году на сайте Gulagu.Net (в 2023-м основатель проекта Владимир Осечкин был признан иноагентом) появились кадры из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове, на которых были запечатлены пытки и изнасилования людей. Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку, ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников службы.

Позднее был опубликован ряд видеозаписей, на которых запечатлены пытки и изнасилования в других регионах — в исправительных колониях в Забайкалье, на Камчатке, в Белгородской и Омской областях. В итоге правоохранительные органы возбудили свыше десятка уголовных дел на основании этих кадров. В ноябре 2021 года директор ФСИН Александр Калашников покинул свой пост.

В том же году Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.Net, объяснив это тем, что владелец не направил уведомления для включения в реестр организаторов распространения информации. Весной этого года против основателя проекта Владимира Осечкина завели дело об оправдании терроризма, его заочно арестовали.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Виктория Хабарова
Саратовская область пытки санитары СИЗО тюремная больница
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