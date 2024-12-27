В Норвегии объяснили, почему не взяли на борт моряков с Ursa Major
Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major, поскольку на помощь россиянам уже направлялся другой корабль. Об этом сообщила компания Bulkship Management — владелец норвежского судна.
«Спасательная операция проводилась Морским спасательно-координационным центром в Картахене (MRCC; Испания), который отвечает за такие операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж с судна, терпящего бедствие, поскольку их спасательный корабль был на пути к месту происшествия», — сообщили в норвежской компании.
Там также указали, что спасательная шлюпка была закреплена к Oslo Carrier 3, пока не подошло судно спасателей. «Погода была хорошей, никто из членов экипажа спасательной шлюпки не пострадал, и непосредственной опасности для них не было», — подчеркнули в Bulkship Management и показали фотографии с ходом спасательной операции.
Ursa Major затонуло в Средиземном море, между Испанией и Алжиром, 24 декабря после взрыва в машинном отделении. 14 из 16 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Спустя сутки после инцидента компания «Оборонлогистика» — владелец сухогруза — сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину, и назвала произошедшее терактом.
«По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — заявили в компании.
Также «Оборонлогистика» впоследствии сообщила, что норвежцы отказались принимать на борт российских моряков, спасшихся с сухогруза: экипаж Oslo Carrier 3 тогда сослался на некий запрет. «Слушайте, если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам, это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сухогруз Ursa Major отплыл 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялся во Владивосток, куда должен был прибыть 22 января, следовало из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic. В «Оборонлогистике» уточняли, что на судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Спасенные моряки заявляли, что «груз представлял собой пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе», писал ТАСС.
Ursa Major был универсальным сухогрузом, находившимся в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.
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