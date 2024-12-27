В Кремле назвали вопиющим случаем отказ спасать российских моряков
Отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасти российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major в Средиземном море — это вопиющий случай, Москва тотально порицает такой поступок, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Слушайте, если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам, это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил Песков.
До этого группа компаний «Оборонлогистика», владелец Ursa Major («Большая Медведица»), сообщила, что норвежцы отказались принимать на борт российских моряков, спасшихся с сухогруза. Экипаж Oslo Carrier 3 тогда сослался на некий запрет.
На этот инцидент также отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что нельзя простить отказ спасти моряков и Европу необходимо «наказать».
«Большая Медведица» затонула в Средиземном море, между Испанией и Алжиром, 24 декабря после взрыва в машинном отделении. 14 из 16 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Компания «Оборонлогистика» сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину, и назвала произошедшее терактом.
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