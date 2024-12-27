 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле назвали вопиющим случаем отказ спасать российских моряков

Дмитрий Песков: отказ спасать российских моряков противоречит морским законам
Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters
Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасти российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major в Средиземном море — это вопиющий случай, Москва тотально порицает такой поступок, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Слушайте, если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам, это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил Песков.

До этого группа компаний «Оборонлогистика», владелец Ursa Major («Большая Медведица»), сообщила, что норвежцы отказались принимать на борт российских моряков, спасшихся с сухогруза. Экипаж Oslo Carrier 3 тогда сослался на некий запрет.

Медведев пригрозил Европе из-за отказа спасать тонущих российских моряков
Политика
Дмитрий Медведев

На этот инцидент также отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что нельзя простить отказ спасти моряков и Европу необходимо «наказать».

«Большая Медведица» затонула в Средиземном море, между Испанией и Алжиром, 24 декабря после взрыва в машинном отделении. 14 из 16 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Компания «Оборонлогистика» сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину, и назвала произошедшее терактом.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Дмитрий Медведев затонувшее судно спасение
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Владелец Ursa Major заявил об отказе норвежского судна спасти экипаж
Политика
Владелец раскрыл, как спасли экипаж тонущего российского судна Ursa Major
Общество
«Оборонлогистика» раскрыла, что помешало спасти тонувшее судно Ursa Major
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Норвежская компания объяснила, почему не помогла морякам с Ursa MajorОбщество, 14:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17