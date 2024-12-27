Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткам
Продажу бензина несовершеннолетним могут ограничить в Ярославской области, поскольку именно молодежь становится главной целью для вербовщиков ВСУ, которые заставляют их совершать поджоги. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, молодых людей вовлекают в террористическую деятельность через call-центры, каналы в соцсетях и мессенджерах. При этом мошенники или обещают вознаграждение, или выманивают сбережения на якобы «безопасные счета», а «кураторы» затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги.
«И, несмотря на очевидный обман и риски, находятся те, кто ставит под удар свое будущее, а иногда и жизнь. Только в этом году в регионе совершены 22 террористических преступления. Осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб», — подчеркнул Евраев.
Глава региона напомнил, что ранее двое ярославцев были приговорены к 10 и 6 годам лишения свободы за поджог телекоммуникационной вышки, а двое рыбинцев — к 14 и 12 годам за поджог железнодорожного релейного шкафа. «Все хотели заработать легких денег, но закон един для всех. И теперь молодые люди, у которых были прекрасные перспективы, проведут серьезные сроки за решеткой. Призываю жителей не верить мошенникам и не реагировать на их запугивания», — заключил политик.
МВД еще на прошлой неделе сообщало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». В ведомстве рассказали, что в последние дни в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах крупных городов граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили». Как уточнили в МВД, жертвами двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».
Накануне министерство отчиталось, что в период с 18 по 26 декабря были зафиксированы 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений. В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. Однако среди них оказались и школьники со студентами, «искавшие возможность легкого заработка».
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