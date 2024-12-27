ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Москве

Члены исламистской ячейки купили машину и поместили в нее газовые баллоны, они планировали совершить взрыв в одном из отделов полиции Москвы, сообщили в ФСБ. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы

Video

В Москве при задержании ликвидированы члены ячейки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), готовившие взрыв в одном из отделов полиции региона, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки <...>, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности после того, как начали осуществлять сбор сведений об отделе МВД России в городе Москве, который должен был стать целью теракта. Они купили машину и поместили в нее газовые баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. «При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — рассказали в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации). В ходе следственных действий по месту проживания террористов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении терактов, которые готовят как члены исламистских группировок, так и завербованные украинскими спецслужбами граждане. Так, накануне спецслужба сообщила о задержании четверых граждан России, которые планировали покушения на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в спецоперации, а также членов их семей.

Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных (их имена не называются) планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Еще одного из высокопоставленных военных украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами.

На допросе один из задержанных признался, что координаты тайников с бомбами, находящимися в Подмосковье, злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа.