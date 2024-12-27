 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Москве

Члены исламистской ячейки купили машину и поместили в нее газовые баллоны, они планировали совершить взрыв в одном из отделов полиции Москвы, сообщили в ФСБ. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Москве
Video

В Москве при задержании ликвидированы члены ячейки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), готовившие взрыв в одном из отделов полиции региона, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки <...>, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности после того, как начали осуществлять сбор сведений об отделе МВД России в городе Москве, который должен был стать целью теракта. Они купили машину и поместили в нее газовые баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. «При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — рассказали в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации). В ходе следственных действий по месту проживания террористов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.

ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров
Политика

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении терактов, которые готовят как члены исламистских группировок, так и завербованные украинскими спецслужбами граждане. Так, накануне спецслужба сообщила о задержании четверых граждан России, которые планировали покушения на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в спецоперации, а также членов их семей.

Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных (их имена не называются) планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Еще одного из высокопоставленных военных украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами.

На допросе один из задержанных признался, что координаты тайников с бомбами, находящимися в Подмосковье, злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ теракт ИГИЛ взрыв газовые баллоны отделение полиции
Материалы по теме
ФСБ обвинила американца в передаче США данных для генетического скрининга
Общество
ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Политика
ФСБ задержала 7 человек за попытку теракта против главы предприятия ОПК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Российские военные заняли села Загрызово и ИвановкаПолитика, 13:12
Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденциюПолитика, 13:11
Какие важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ приняты в 2024 годуНедвижимость, 13:11
Первый раз на лыжах и сноуборде: что важно знатьPro, 13:10
Хакеры начали красть криптовалюту по приглашению в Zoom. Как это работаетКрипто, 13:08
Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контрактаСпорт, 12:58
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении EmbraerОбщество, 12:52
До десяти лет тюрьмы. 7 статей, по которым чаще всего судят руководителейPro, 12:49
В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбкахОбщество, 12:47
ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве убитыми террористамиОбщество, 12:44
«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на безалкогольные напитки до 15%Бизнес, 12:43
Путин выразил Моди соболезнования в связи со смертью экс-премьера ИндииПолитика, 12:40
В Госдуме предложили ввести программу по сохранению здоровья мужчинОбщество, 12:38