ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров

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Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео с его признанием РБК передали в ЦОС ФСБ России.

Ранее ФСБ отчиталась о предотвращении сразу нескольких покушений на высокопоставленных военных Минобороны и задержании четырех россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных (их имена не называются) планировали подорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.

По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. «23 декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему Министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт», — сказал задержанный на видео.

Еще одного высокопоставленного военного планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно, после чего агенту был бы обеспечен выезд сначала на Украину, а затем в одну из стран ЕС. Однако исполнителя удалось задержать. Он также сообщил, что нашел тайник по координатам в Московской области.

Еще один задержанный мужчина рассказал, что был проинструктирован выкопать взрывное устройство в парке в Протвино на юге Подмосковья.

ФСБ регулярно отчитывается об обнаруженных на территории России тайниках украинских военных или спецслужб. Так, в мае ФСБ сообщила о найденном в пригороде Авдеевки заминированном схроне с иностранным оружием. Среди найденного оружия оказались один ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.