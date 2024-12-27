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В Петербурге объяснили неработавшие эскалаторы на новой станции метро

Эскалаторы сломались через несколько минут после запуска станции «Горный институт», пассажиры шли вверх пешком. Кроме того, на станции нет мобильной связи
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На новой станции петербургского метрополитена «Горный институт» кратковременно остановился 60-метровый эскалатор в связи с нагрузкой, сообщил «Фонтанке» начальник метро Евгений Козин.

«Цепи вытягиваются, срабатывает блокировка. Аварийная бригада уже все зазоры поправила», — рассказал он.

Пока неизвестно, когда на «Горном институте» появится мобильная связь. Козин пояснил, что необходимой для этого техники не было в проекте 2014 года, и пока станция передана метрополитену в статусе временной эксплуатации, нет оснований для запуска на ее территорию оператора связи. На станциях «Путиловская» и «Казаковская», открытие которых запланировано на следующий год, эту проблему хотят решить до запуска.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

«Горный институт» — первая станция метро Санкт-Петербурга, открытая с 2019 года. Она расположена на Васильевском острове и находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии.Ее строили десять лет, сроки открытия несколько раз переносились. Сейчас продолжается строительство станции «Театральная» между «Горным институтом» и «Спасской», позднее эту линию продлят на север.

Поломка эскалатора произошла спустя несколько минут после открытия, сломались оба эскалатора, ведущие наверх. Пассажирам пришлось идти пешком.

В Москве до 2030 года откроют более 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), анонсировал на этой неделе столичный мэр Сергей Собянин. «Продолжим развитие рельсового каркаса Москвы — самого быстрого, безопасного и экологичного вида общественного транспорта», — пообещал он. По его словам, в результате москвичи смогут доезжать до работы не более чем за 45 минут, пока это время удалось сократить до 60 минут.

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Санкт-Петербург Метро Горный институт
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