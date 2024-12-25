Собянин анонсировал открытие 40 новых станций метро и МЦД к 2030 году
Свыше 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) откроют к 2030 году в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Прежде всего продолжим развитие рельсового каркаса Москвы — самого быстрого, безопасного и экологичного вида общественного транспорта. К 2030 году планируется открыть свыше 40 новых станций метро и МЦД», — сказал Собянин на пленарном заседании Мосгордумы.
По его словам, в том числе и эти нововведения должны помочь горожанам добираться до работы от дома максимум за 45 минут. Сейчас пока удалось добиться сокращения времени такой поездки до 60 минут.
Мэр Москвы выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
В октябре Собянин сообщил, что в 2025 году начнется первый этап продления МЦД в соседние с Москвой регионы. Это должно привести к тому, что людям из других городов, таких как Тверь, Калуга, Тула, станет проще добираться на работу в Москву и столичная агломерация вырастет с 20 млн до 30 млн человек, отметил он.
По информации Собянина, с начала работы Московских центральных диаметров в 2019 году горожане совершили более 1 млрд поездок, а пассажиропоток на направлениях, преобразованных в МЦД, увеличился на 30%.
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