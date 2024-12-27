Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург после оценки рисков

Перевозчик решил прекратить на месяц полеты из Астаны в Екатеринбург «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа». Накануне израильская El Al на неделю прекратила полеты из Тель-Авива в Москву

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сказано в сообщении.

Qazaq Air в полном объеме вернет средства за купленные билеты, отметили в компании. Она также предложит бесплатно перебронировать полеты по другим направлениям.

Согласно расписанию, по этому направлению выполнялось по три рейса в неделю туда-обратно.

Перевозчик продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.

Утром 27 декабря в России вводились ограничения на полеты в нескольких аэропортах, ближайшим к Екатеринбургу был казанский (расстояние между ними чуть более 700 км по прямой). За последнюю неделю это был не первый случай прерывания работы аэропорта в Казани.

Утром 21 декабря город подвергся атаке восьми беспилотников. Три из них были нацелены на объекты ОПК, удары остальных пришлись по жилым домам, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минобороны заявляло, что три дрона были сбиты, еще три подавлены.

Мэрия Казани сообщила о пожарах, возникших в результате атаки в домах в трех районах города. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что всего было восемь прилетов, шесть из них пришлись на жилые дома (в том числе на ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса»), один — на промышленное предприятие, еще один был над рекой. В результате атаки никто не пострадал и не погиб, заявили власти.

Qazaq Air — вторая зарубежная компания за последнее время, решившая приостановить полеты по маршрутам в Россию. 26 декабря израильский перевозчик El Al объявил о решении отказаться от рейсов из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за «событий в российском воздушном пространстве». Это произошло после крушения 25 декабря самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный.