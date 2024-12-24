Суд в Москве приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

Американца из дела помощницы Дворковича приговорили к 15 годам за шпионаж

Наказание американцу было вынесено по совокупности с предыдущим приговором, по которому он был осужден за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера Дворковича.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии американца Джина (Евгения) Спектора по обвинению в шпионаже, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет... по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Также суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф — 14 млн руб. Слушания, за исключением резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме. Фабула дела неизвестна.

Джина Спектора задержали в Москве по делу о даче взятке еще в феврале 2020 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об изобретателе одного из лекарств от онкозаболеваний.

Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, Джин Мирон Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний».

В сентябре 2022 года Спектора приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

По версии следствия, американец дал взятку Алексеевой, рассчитывая, что она поспособствует невнесению ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. По этому делу его осудили на четыре года колонии строгого режима еще в 2021 году. Однако позже дело вернули на рассмотрение. Алексееву также осудили на 12 лет за получение взятки.

Тогда в деле фигурировал гражданин США Джин Мирон Спектор, которого обвиняли в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). В обвинительном приговоре говорилось уже о Евгении Мироновиче Спекторе. Он признал вину и сотрудничал со следствием.