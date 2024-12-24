Американца из дела помощницы Дворковича приговорили к 15 годам за шпионаж
Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии американца Джина (Евгения) Спектора по обвинению в шпионаже, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет... по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.
Также суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф — 14 млн руб. Слушания, за исключением резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме. Фабула дела неизвестна.
Джина Спектора задержали в Москве по делу о даче взятке еще в феврале 2020 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об изобретателе одного из лекарств от онкозаболеваний.
Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, Джин Мирон Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний».
В сентябре 2022 года Спектора приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой — экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.
По версии следствия, американец дал взятку Алексеевой, рассчитывая, что она поспособствует невнесению ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. По этому делу его осудили на четыре года колонии строгого режима еще в 2021 году. Однако позже дело вернули на рассмотрение. Алексееву также осудили на 12 лет за получение взятки.
Тогда в деле фигурировал гражданин США Джин Мирон Спектор, которого обвиняли в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). В обвинительном приговоре говорилось уже о Евгении Мироновиче Спекторе. Он признал вину и сотрудничал со следствием.
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