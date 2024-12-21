В Татарстане ввели режим ЧС после атаки дронов на Казань

Утром Казань подверглась атаке беспилотников. Три дрона было сбито, еще три подавлено, заявило Минобороны. В домах в трех районах города возникли пожары. Погибших и пострадавших нет, заявили власти

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

В Татарстане объявили режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС после атаки дронов в Казани, сообщает «Татар-информ».

«Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Минобороны заявило, что с 7:40 до 9:20 мск гражданская инфраструктура в Казани подверглась атаке беспилотников. Три дрона было сбито, еще три подавлено. Мэрия Казани сообщила о пожарах, возникших в результате атаки в домах в трех районах города. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что всего было восемь прилетов, шесть из них пришлись на жилые дома, один — на промышленное предприятие, еще один — был над рекой.

Дом по улице Клары Цеткин, у которого была повреждена крыша при ударе беспилотника, будет восстановлен. Жильцов эвакуировали, говорится в телеграм-канале мэрии. Кроме того, пострадали ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса».

Погибших и пострадавших нет, заявили власти.

По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в ближайшие два дня, в субботу и воскресенье, в городе не будут проводиться массовые мероприятия. Вузы, включая Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный институт культуры, отменили очные занятия в субботу, передает «Татар-информ».