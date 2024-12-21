 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Татарстане ввели режим ЧС после атаки дронов на Казань

Утром Казань подверглась атаке беспилотников. Три дрона было сбито, еще три подавлено, заявило Минобороны. В домах в трех районах города возникли пожары. Погибших и пострадавших нет, заявили власти
Фото: Максим Платонов / РИА Новости
Фото: Максим Платонов / РИА Новости

В Татарстане объявили режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС после атаки дронов в Казани, сообщает «Татар-информ».

«Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Что известно об ударе дронов ВСУ в Казани
Общество
Фото:Оксана Сотник / ТАСС

Минобороны заявило, что с 7:40 до 9:20 мск гражданская инфраструктура в Казани подверглась атаке беспилотников. Три дрона было сбито, еще три подавлено. Мэрия Казани сообщила о пожарах, возникших в результате атаки в домах в трех районах города. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что всего было восемь прилетов, шесть из них пришлись на жилые дома, один — на промышленное предприятие, еще один — был над рекой.

Дом по улице Клары Цеткин, у которого была повреждена крыша при ударе беспилотника, будет восстановлен. Жильцов эвакуировали, говорится в телеграм-канале мэрии. Кроме того, пострадали ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса».

Последствия атаки беспилотников в Казани. Фотогалерея
Фотогалерея 

Погибших и пострадавших нет, заявили власти.

По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в ближайшие два дня, в субботу и воскресенье, в городе не будут проводиться массовые мероприятия. Вузы, включая Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный институт культуры, отменили очные занятия в субботу, передает «Татар-информ».

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Казань беспилотники режим ЧС Татарстан
Материалы по теме
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности
Общество
Очевидцы рассказали об атаке дронов в Казани. Видео
Политика
Аэропорт Казани снял ограничения на полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 18:10
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехотуПолитика, 18:07
Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом МужестваПолитика, 18:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катаниюСпорт, 17:58
В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам РоссииПолитика, 17:58
Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в КазаниПолитика, 17:37
Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе терактаПолитика, 17:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 17:30
«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛСпорт, 17:25
Хинштейн рассказал о масштабе разрушений в Рыльске после обстрела ВСУПолитика, 17:18