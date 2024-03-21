 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Против основателя Gulagu.Net возбудили дело об оправдании терроризма

Против основателя Gulagu.Net Осечкина возбудили дело об оправдании терроризма
Основатель Gulagu.Net с 2015 года не проживает в России. Впервые его объявили в розыск по делу о мошенничестве в 2020-м. Теперь против Осечкина возбудили дело об оправдании терроризма, его также заочно арестовали
Владимир Осечкин
Владимир Осечкин (Фото: из личного архива)

В отношении основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина (признан иноагентом) завели дело об оправдании терроризма, рассказал источник РБК в силовых структурах,

Из картотеки Мещанского суда следует, что против Осечкина заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), его просят заочно арестовать.

Позже в пресс-службе суда уточнили ТАСС, что Осечкина заочно арестовали. Статья об оправдании терроризма предусматривает 5–7 лет лишения свободы.

Осечкин находится за пределами России — с 2015 года постоянно проживает во Франции — и связывает предъявляемые обвинения с попытками прекратить работу его правозащитного проекта.

Gulagu.Net был основан в 2011 году как проект по защите прав заключенных. Осенью 2021-го на сайте появились кадры из туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове, на которых были запечатлены пытки и изнасилования людей. Правоохранительные органы возбудили 12 уголовных дел на основании этих кадров. В ноябре 2021 года директор ФСИН Александр Калашников покинул свой пост.

В том же году Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.Net, объяснив это тем, что владелец не направил уведомления для включения в реестр организаторов распространения информации.

Минюст признал иноагентами певицу Монеточку и основателя Gulagu.net
Политика
Монеточка

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Осечкин и ранее становился фигурантом разных уголовных дел. Так, в июле 2020 года его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) и заочно арестовали, Осенью 2021-го розыск был объявлен повторно.

В октябре 2022 года СК возбудил против Осечкина уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. В январе прошлого года Минюст признал его иностранным агентом.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Gulagu.net Заключенные пытки оправдание терроризма заочный арест Владимир Осечкин
Материалы по теме
Минюст признал иноагентами певицу Монеточку и основателя Gulagu.net
Политика
СК возбудил уголовное дело против основателя проекта Gulagu.Net
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Квартиры, которые подойдут для большой семьи: подборка РБК и ПИК, 16:05
Борисов попросил летящих в космос женщин «приглядывать за мужчиной» Технологии и медиа, 16:05
Wildberries запускает новый инструмент продвижения: как его использовать Pro, 15:51
FT узнала о плане Макрона убедить ЕС радикально поднять траты на оборону Политика, 15:46
В РФС назвали главу УЕФА сторонником возвращения России на турниры Спорт, 15:45
ФСИН назвала число эвакуированных из-за обстрелов ВСУ заключенных Политика, 15:44
Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата Политика, 15:39
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
PR вам не поможет. Четыре неочевидные ошибки в продвижении малого бизнеса Pro, 15:38
В Крыму силы ПВО сбили три украинских беспилотника Политика, 15:33
Над Белгородской областью сбили украинский дрон Политика, 15:24
Запуск совместного российского-американского экипажа на МКС. Трансляция Технологии и медиа, 15:23
Спасатели пробурили треть скважины на руднике, где завалило шахтеров Общество, 15:13
В будущем роль разработчика в корне изменится. Как не остаться за бортом Pro, 15:13
Высокопоставленный снабженец ВСУ обогатился за два года на 58 млн гривен Политика, 15:10