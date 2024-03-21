Против основателя Gulagu.Net возбудили дело об оправдании терроризма
В отношении основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина (признан иноагентом) завели дело об оправдании терроризма, рассказал источник РБК в силовых структурах,
Из картотеки Мещанского суда следует, что против Осечкина заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), его просят заочно арестовать.
Позже в пресс-службе суда уточнили ТАСС, что Осечкина заочно арестовали. Статья об оправдании терроризма предусматривает 5–7 лет лишения свободы.
Осечкин находится за пределами России — с 2015 года постоянно проживает во Франции — и связывает предъявляемые обвинения с попытками прекратить работу его правозащитного проекта.
Gulagu.Net был основан в 2011 году как проект по защите прав заключенных. Осенью 2021-го на сайте появились кадры из туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове, на которых были запечатлены пытки и изнасилования людей. Правоохранительные органы возбудили 12 уголовных дел на основании этих кадров. В ноябре 2021 года директор ФСИН Александр Калашников покинул свой пост.
В том же году Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.Net, объяснив это тем, что владелец не направил уведомления для включения в реестр организаторов распространения информации.
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Осечкин и ранее становился фигурантом разных уголовных дел. Так, в июле 2020 года его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) и заочно арестовали, Осенью 2021-го розыск был объявлен повторно.
В октябре 2022 года СК возбудил против Осечкина уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. В январе прошлого года Минюст признал его иностранным агентом.
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