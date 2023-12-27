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Директор музея в Якутии объяснил ситуацию с аббревиатурой ЯГОМИК

Директор Бугаев: аббревиатура ЯГОМИК не используется 220 лет
Якутский музей давно не использует аббревиатуру ЯГОМИК и отказываться от названия не собирается, сообщил директор. Ранее НИИ ВСЕГЕИ отказался от аббревииатуры в своем логотипе
Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского (Фото: yakutmuseum / VK)

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского не собирается отказываться от своего названия, а аббревиатуру он давно не использует. Об этом «КП-Якутия» сообщил директор музея Николай Бугаев.

Он пояснил, что музей всегда использовал название «Якутский музей» наравне с более длинным вариантом, они равнозначны.

«Что касается аббревиатуры — мы ведь ее уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем «Якутский музей». Просто кто-то вспомнил об этом в свете изменения аббревиатуры ВСЕГЕИ и счел это забавным. Нам же подобный интерес только на руку», — добавили в музее.

ВСЕГЕИ изменил логотип на своем сайте, на это обратили внимание в середине декабря на фоне принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского разместил новый логотип с надписью Karpinsky Institute. В НИИ связали решение с «омоложением международной повестки» и большей привлекательностью. Прежняя аббревиатура сохранится в уставных документах. «Мы твердо стоим на плечах предшественников и не забываем свои корни», — подчеркнули в Институте Карпинского. Адрес института до сих пор остается vsegei.ru.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Якутская городская общественная молодежная организация (ЯГОМО) «Подросток» решила не менять название.

«Я, если честно, от вас услышал про шутки насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла. Ранее организация носила название Ассоциация «Подросток», так оно прижилось и в народе. А официальное название используется только в документах. Мы уже столько лет работаем, зачем менять? Пусть так остается», — сообщил основатель «Подростка» и народный депутат Ил Тумэн Александр Подголов.

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