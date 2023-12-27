Машков стал президентом премии «Золотая маска»
Актер, председатель Союза театральных деятелей (СТД), художественный руководитель Театра им. Олега Табакова Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщила пресс-служба СТД.
«Полномочия президента «Золотой маски» принял на себя председатель СТД РФ В. Л. [Владимир Львович] Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К. И. [Кирилл Игоревич] Крок», — говорится в сообщении СТД.
В августе союз вышел из состава участников АНО «Премия и фестиваль «Золотая маска», руководителем которого является Мария Ревякина, и создал собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски», пригласил на должность директора Владимира Мишарина.
Бывший председатель СТД Александр Калягин заявил, что конкурсная программа «Золотой маски» «слишком увеличена» и претерпит изменения.
Премия «Золотая маска» была учреждена СТД в 1993 году. Ревякина руководит ее работой с 2004 года. Она также была директором МХТ им. А.П. Чехова и Театра наций (ее уволили из него в январе этого года).
В декабре Машков стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.
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