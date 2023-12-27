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Машков стал президентом премии «Золотая маска»

Председатель СТД Владимир Машков стал президентом премии «Золотая маска»
Владимир Машков
Владимир Машков (Фото: stdrf.ru)

Актер, председатель Союза театральных деятелей (СТД), художественный руководитель Театра им. Олега Табакова Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщила пресс-служба СТД.

«Полномочия президента «Золотой маски» принял на себя председатель СТД РФ В. Л. [Владимир Львович] Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К. И. [Кирилл Игоревич] Крок», — говорится в сообщении СТД.

В августе союз вышел из состава участников АНО «Премия и фестиваль «Золотая маска», руководителем которого является Мария Ревякина, и создал собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски», пригласил на должность директора Владимира Мишарина.

Бывший председатель СТД Александр Калягин заявил, что конкурсная программа «Золотой маски» «слишком увеличена» и претерпит изменения.

Премия «Золотая маска» была учреждена СТД в 1993 году. Ревякина руководит ее работой с 2004 года. Она также была директором МХТ им. А.П. Чехова и Театра наций (ее уволили из него в январе этого года).

В декабре Машков стал сопредседателем предвыборного штаба  Владимира Путина.

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Владимир Машков

актер, режиссер
27 ноября 1963 года
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