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Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания

Рэпер в прошлом году не раз в негативном ключе высказывался в адрес евреев, за это его аккаунты в соцсетях блокировали. Также он говорил о симпатиях к Гитлеру. Теперь он заявил, что сожалеет о своих действиях
Канье Уэст (Йе)
Канье Уэст (Йе) (Фото: Ron Sachs / CNP / MediaPunc / IMAGO / Global Look Press)

Рэпер Йе (Канье Уэст) извинился за свои прошлогодние антисемитские высказывания на иврите, соответствующий пост он разместил в своем Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). На момент публикации это его единственный пост в аккаунте.

«Я искренне приношу извинения еврейской общине за любую незапланированную вспышку гнева. В мои намерения не входило как-либо навредить или проявить неуважение, и я очень сожалею о любой боли, которую я, возможно, причинил», — написал музыкант и добавил, что «прощение очень важно» для него (цитаты по Reuters).

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Общество
Канье Уэст

В октябре прошлого года Instagram и Twitter (теперь соцсеть называется X) заблокировали аккаунты Йе после его антисемитских постов. Первой была блокировка в Instagram в связи с публикацией Уэстом содержания его разговора с другим темнокожим рэпером Шоном Комбсом. В нем Уэст обвинил Комбса в том, что он находится под контролем «еврейского народа».

В Американском еврейском комитете (American Jewish Comittee, AJC) отнесли высказывание к тем, в которых речь идет о контроле евреев над СМИ, банками и правительствами, что является частью мифического «заговора тайной еврейской власти». Уэст удалил свой пост.

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Канье Уэст

После блокировки в Instagram рэпер вернулся в Twitter, где не публиковал ничего с 2020 года. В одном из постов он заявил, что пойдет на «третью смертельную атаку против еврейского народа» (в оригинале — «death con 3», что, отмечали в AJC, могло быть отсылкой к термину defcon — он обозначает состояние боевой готовности в американской армии) и что он не может быть антисемитом, поскольку «чернокожие люди на самом деле тоже евреи». AJC увидел в публикации разжигание ненависти. Пост был удален, аккаунт тоже заблокирован.

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Однако после этого Уэст продолжил высказываться негативно в адрес евреев. «Чернокожие музыканты подписывают контракты с еврейскими звукозаписывающими компаниями, и эти еврейские звукозаписывающие компании становятся [их] владельцами», что является формой «современного рабства», утверждал, к примеру, рэпер. Тогда он также отмечал, что не сожалеет о своих словах антисемитского содержания.

За новые публикации подобного характера социальные платформы еще несколько раз блокировали аккаунты Йе. Кроме того, он говорил, что ему «нравится» Адольф Гитлер. Источники СNN сообщали, что рэпер в прошлом хотел назвать в честь него альбом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Канье Уэст антисемитизм Израиль
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