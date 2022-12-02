Канье Уэста опять заблокировали в Twitter из-за антисемитских твитов

Канье Уэст (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Рэпера Канье Уэста вновь заблокировали в соцсети Twitter, сообщил владелец сервиса Илон Маск. «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наши правила, касающиеся подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал бизнесмен.

1 декабря Уэст заявил на шоу конспиролога Алекса Джонса InfoWars, что он «видит хорошие вещи в Гитлере». «Каждый человек внес какой-то ценный вклад. Особенно Гитлер», — заявил рэпер. «Иисус может спасти каждого», считает музыкант.

После этого он опубликовал изображение свастики внутри звезды Давида, передает NBC (записи сейчас недоступны, потому что аккаунт заблокирован). Маск в ответ написал: «А вот это нет» (отсылка к одному из предыдущих взаимодействий бизнесмена и рэпера на платформе: незадолго до этого Уэст опубликовал в Twitter фото Маска, на что тот ответил: «Это хорошо»).

Ранее с рэпером разорвали контракты бренды одежды Adidas и Balenciaga из-за его ксенофобных высказываний. В частности, он писал в Twitter: «Я сейчас немного сонный, но когда я проснусь, перейду в смертельный режим третьего уровня против еврейского народа». Позже Уэст заявил, что не сожалеет о сказанном.

21 ноября рэпер объявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он подавал заявку на участие в предыдущих выборах, но так и не был зарегистрирован.