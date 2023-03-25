Канье Уэст перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан»

Канье Уэст заявил, что перестал быть антисемитом, в посте после возвращения в Instagram

Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Рэпер Канье Уэст вернулся в социальную сеть Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). В своем первом посте он написал, что перестал быть антисемитом после просмотра фильма «Мачо и ботан».

Артист пояснил, что изменить свое мнение его заставила актерская игра Джоны Хилла (исполняет роль Мортона Шмидта, или ботана)

«Джона Хилл в «Мачо и ботане» заставил меня вновь полюбить евреев. Нельзя переносить свою злость к одной-двум персонам на миллионы невинных людей», — написал Канье Уэст. К посту он прикрепил постер фильма.

Канье Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. 1 декабря он заявил на шоу конспиролога Алекса Джонса InfoWars, что он «видит хорошие вещи в Гитлере». «Каждый человек внес какой-то ценный вклад. Особенно Гитлер», — сказал он, добавив, что «Иисус может спасти каждого».

После этого он опубликовал в Twitter изображение свастики внутри звезды Давида, писал NBC. После этого профиль рэпера заблокировали в социальной сети.

Ранее с рэпером разорвали контракты бренды одежды Adidas и Balenciaga из-за его ксенофобных высказываний. Это случилось после того, как Уэст написал в Twitter: «Я сейчас немного сонный, но, когда я проснусь, перейду в смертельный режим третьего уровня против еврейского народа». Позже Уэст заявил, что не сожалеет о сказанном.